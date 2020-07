Seks anholdte og flere på fri fod: Masseslagsmål efter biluheld

AALBORG:Først kom der buler i to biler - og dernæst blev der delt øretæver ud i hjertet af Aalborg sent fredag aften.

To grupper unge mennesker røg i totterne på hinanden efter et sammenstød i Amagergade, og Nordjyllands Politi sendte patruljer til stedet efter flere anmeldelser.

Der kunne de konstatere, at en 23-årig mand havde fået tæv, og at en håndfuld personer efterfølgende var løbet fra stedet.

Seks personer i alderen 20-31 år blev anholdt, og de har hele natten siddet til afhøring på Politigården i Aalborg.

Status efter de afhøringer er ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi, at én person er sigtet for kvalificeret vold mod tre personer. Derudover er tre personer sigtet for overtrædelse af våbenloven, fordi de havde slagvåben i deres bil.

- At der kun er én sigtet for kvalificeret vold på nuværende tidspunkt skyldes, at der stadig er flere på fri fod, oplyser vagtchefen.

Det er politiets opfattelse, at 10-12 personer var involveret i slagsmålet, som var afsluttet på ganske få minutter efter sammenstødet.

Karsten Højrup Kristensen oplyser, at politiets efterforskning tyder på, at parterne i bilerne kender hinanden. Ifølge vagtchefen har politiet dog ikke viden om, at der var tale om en bevidst påkørsel, da sammenstødet skete.

- Årsagen til påkørslen kender vi ikke endnu, og dem, vi har talt med, er ikke særligt meddelsomme, konstaterer han.

Er der tale om personer, politiet har kendskab til i forvejen?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Efterforskningscenter Aalborg får nu ansvaret for at opklare omstændighederne ved sammenstødet og det efterfølgende slagsmål.