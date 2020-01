Seks unge mænd dømt for vold mod hinanden på gade i Aalborg

AALBORG:Seks drenge og unge mænd mellem 15 og 19 år er blevet dømt for vold mod hinanden, efter at to grupper unge mænd tørnede sammen på Vester Alle i Aalborg 7. juli sidste år.

Det oplyser anklager Bjørn Fogh.

Slagsmålet udviklede sig dramatisk, da der blev trukket kniv, og en af drengene blev stukket.

De seks dømte var fordelt i to grupperinger - på den ene side to brødre og en fætter og på den anden side tre venner.

De to grupperinger havde i længere tid op til voldsepisoden haft kontroverser med hinanden, hvor der blandt andet var sendt trusler via Facebook og Instagram.

Skyder skyld på hinanden

Den 7. juli stod de to grupper så ansigtet til ansigt på Vester Alle. Om mødet var planlagt eller tilfældigt forblev et af de ubesvarede spørgsmål under retssagen.

Gruppen med familiemedlemmer kom gående i retning mod Nette på Vester Alle kort før klokken 21. På samme tid ankom en bus, hvori gruppen med venner befandt sig.

Og da de stod ud af bussen røg de to grupper straks i totterne på hinanden. Der blev under slagsmålet trukket knive fra begge sider, og en 16-årig dreng fra venne-grupperingen blev ramt.

Under retssagen blev det dog ikke bevist, hvem der stak med kniven, ligesom der heller ikke blev kastet endegyldigt lys over, hvad der skete under slagsmålet.

De to grupper mente hver især, at det var den anden gruppe der startede slagsmålet.

Overvejende betingede domme

Alle seks sad efter voldsepisoden varetægtsfængslet en måned, og dermed slipper alle for at skulle i fængsel. Der blev nemlig altovervejende givet betingede domme.

Fra familie-grupperingen blev en 17-årig mand idømt seks måneders fængsel, hvor af en måned blev gjort ubetinget. Han fik samtidig en advarsel i henhold til Udlændingeloven, og skal underlægges Ungdomskriminalitetsnævnet.

Fra samme gruppe blev en 19-årig idrømt tre måneders fængsel, hvoraf det også kun var en måned, der blev gjort ubetinget. Han fik ligeledes en advarsel i henhold til Udlændingeloven.

Og endelig blev en 16-årig dreng fra gruppen idømt 60 dages betinget fængsel og en tur i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Fra venne-grupperingen blev 16-årig dreng idømt tre måneders betinget fængsel, en 15-årig dreng fik 50 dages betinget fængsel og en 17-råig fik 40 dages betinget fængsel.

Alle tre skal også underlægges Ungdomskriminalitetsnævnet.