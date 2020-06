Seks voldssigtede vil løslades

HJØRRING:Seks mænd i alderen i alderen 22 til 38 år med tilknytning til rocker- og bandemiljøet blev tirsdag aften ved Retten i Hjørring varetægtsfængslet frem til 21. juli. Det skete efter et næsten fire timer langt grundlovsforhør, hvor de alle blev sigtet for grov vold.

Det oplyser Mathias Andersen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi. Han oplyser også, at samtlige seks kærede varetægtsfængslingen til landsretten.

De ved seks blev natten til tirsdag anholdt i en koordineret aktion og sigtet for en voldsepisode, der fandt sted i Aabybro 23. maj, hvor fem mænd trængte ind i et hjem og slog beboeren med jernrør og tildelte ham spark.

- At de blev varetægtsfængslet skyldes jo, at retten fandt, at der er begrundet mistanke om, at de er skyldige, oplyser Mathias Andersen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning. Politiet jagter fortsat en syvende mand, man mener deltog i overfaldet 23. maj - men som endnu er på fri fod.

Anholdt på Sjælland

Nordjyllands Politi har efterforsket sagen sammen med Særlig Efterforskningscenter Øst – og det er dét samarbejde, som førte til, at politiet identificerede i alt syv mistænkte, som man sætter i forbindelse med det grove overfald.

Fem af de seks personer blev anholdt på forskellige adresser i Sjælland, mens den sjette blev anholdt på en adresse i Nordjylland. Som sagt jagter politiet endnu en person, men politiet kender identiteten på pågældende, ligesom man er i dialog med vedkommende.

En isoleret hændelse

Alle de mistænkte i sagen er tilknyttet rocker- og bandemiljøet, men politiet vurderer ikke, at der er tale om en bandekonflikt.

- Men det er vores opfattelse, at der ligger en personlig uoverensstemmelse til grund for overfaldet, som vi derfor betragter som en isoleret hændelse, siger politikommissær Lene Madsen, der af hensynet til det videre efterforskningsarbejde ikke kan udtale sig yderligere om sagen – hverken overfaldet eller den efterfølgende efterforskning i sagen.