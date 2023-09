Medie: Selskab med nordjysk godsejer i spidsen undersøges for svindel

Selskabet Donau Agro bliver lige nu undersøgt i en sag hos de slovakiske myndigheder for mistanke om svindel med EU-midler til landbruget.

Selskabet er ejet igennem et dansk selskab, hvor den nordjyske godsejer, indehaver af Birkelse Gods, kammerherre og hofjægermester Jørgen Skeel, er formand. Ejerkredsen tæller prominente navne som Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, Anders Kirk Johansen, der er oldebarn til Legos grundlægger, og flere adelige blandt andre Jørgen Skeel selv.

Det skriver DR.

Konkret går mistanken mod et storlandbrug i Kalna i det sydlige Slovakiet, som blandt andet har specialiseret sig at producere hvede og soya.

Sagen er en udløber af undersøgelse fra Slovakiets landbrugsministerium.

Ministeriet kulegravede uddelingen af EU-midler til landbruget mellem 2014 og 2020 og fandt frem til, at der var massive problemer.

Derfor risikerer Donau Agro, at få en sag på halsen om snyd med EU-midler, som ifølge selskabet selv omhandler støtte til en landbrugsmaskine i 2015.

I en mail til DR afviser direktør Michael Bager Houmann, at selskabet har gjort noget galt.

- Vi havde allieret os med et eksternt rådgivningsfirma, som er specialister i EU-ansøgninger, til at rådføre os i denne proces. Derfor står vi uforstående overfor, at der er rejst en sag på den pågældende maskine, da vi mener at have levet fuldt ud op til reglerne, lyder det.

I en opfølgende mail skriver direktøren, at han 'ikke er bekendt med', om der er medarbejdere i hans selskab, der er sigtet i sagen.

Sagen har fået opmærksomhed i Slovakiet, da Donau Agro er en af de største aktører i landbruget. Selskabet driver landbrug med planteproduktion på et areal, der måler mere end 14.000 hektar - svarende til mere end Samsøs samlede areal.

Bestsellers presseafdeling skriver i en mail til DR, at Anders Holch Povlsen ikke kommer til at kommentere sagen. I stedet henviser de til direktøren eller bestyrelsesformanden.

Jørgen Skeel henviser dog til direktør Michael Bager Houmanns besvarelse, skriver DR.

Landbruget i Slovakiet har de senere år været en gylden forretning for ejeren.