Børns Vilkår: Erstatning til Gravenshoved-elever kræver, at kommunen kendte besked

AALBORG:Da det mandag blev slået fast i en advokatundersøgelse, at anklagerne mod Gravenshoved Kostskole generelt er troværdige, var det en forløsning for eleverne, at deres oplevelser blev anerkendt.

Men selvom den kommunalt betalte advokatundersøgelser finder eleverne troværdige, og også skriver, at kommunen som arbejdsgiver havde ansvaret for forholdene på skolen, så er det ikke nok til at vinde en eventuel sag om erstatning.

Ifølge rapporten, står der nemlig i en af konklusionerne, at det ikke er dokumenteret, at kommunen fik besked om overgrebene på en måde og i et omfang der gør, at advokaten kan kritisere, at kommunen ikke greb ind.

Og netop viden i kommunen er en af betingelserne for, at man som tidligere elev vil kunne vinde en erstatningssag mod kommunen.

Det fortæller direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

- Det er en betingelse, at kommunen skal have vidst, der var noget galt. Og kommunen skal have vidst det, samtidig med den så har undladt at gribe ind på en passende måde.

- Der er selvfølgelig et fagligt skøn der. Man er også nogle gange nødt til at se det i lyset af den lovgivning, der var på det tidspunkt, hvor svigtet skete, fortæller han.

- Erstatningssager er desværre ofte en langtrukken proces, og det kan være en psykisk hård belastning, fordi man skal ned og grave i en fortid, som mange har forsøgt at glemme for at kunne komme videre i sit liv, fortæller Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår. Pressefoto: Børns Vilkår

Kan gøre det svært i denne sag

Rasmus Kjeldahl har ikke selv læst advokatundersøgelsens endelige rapport, men han har en stor viden om netop erstatninger i denne type sager. Børns Vilkår har de seneste 10 år kørt et erstatningssagsprojekt, hvor de sammen med flere advokater har fået afdækket området, ligesom Børns Vilkår har hjulpet andre ofre i deres sager. Indtil videre har organisationen modtaget omkring 650 henvendelser om erstatningssager.

Direktøren mener, advokatundersøgelsen skal ses som en opmuntring til at gå i gang med næste skridt, men at man ved domstolene i sig selv ikke vil lægge vægt på den. Her vil man foretage sine egne vurderinger af beviserne.

Det kan dog være et problem i forhold til en erstatningssag, hvis advokaten har ret i, at kommunen ikke fik tilstrækkelig besked om overgrebene på Gravenshoved Kostskole.

- Hvis der ikke er nogen lamper, der har blinket i kommunen, hvordan skulle kommunen så kunnet have reageret?

- På den anden side er det typisk noget, man vil grave videre i. Har der nu ikke været det? Og hvad er det egentlig kommunen har vidst eller burde have vidst?

Ingen forskel i retten

Et af de store spørgsmål oven på advokatundersøgelsen, ud over eventuelle erstatninger, er, om kommunen har i sinde at sige undskyld til de tidligere elever.

Ifølge Rasmus Kjeldahl kan en undskyldning være relevant og have betydning for ofrene. Den har bare ikke nogen retslig betydning i forhold til erstatningssagerne, forklarer han.

Før elever og kommunen kommer så langt, mener han dog, det mest rimelige ville være, hvis kommunen satte sig ned, så på sagen og valgte, om den ville udbetale en erstatning per kulance, hvis der er stor sandsynlighed for, at kommunen er ansvarlig for svigtet.

- Det vil sætte et effektivt punktum for sagen, men jeg ved også, der er forskellige juridiske ting, der skal være opfyldt, før man kan gøre det. Men det vil typisk være det mest smertefri for alle parter.