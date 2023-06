Psykiater om tiltalt i Mia-sagen: - Selvoptaget og kvindefjendsk

AALBORG:Selvoptaget, selvmedlidende og selvovervurderende grænsende til det narcissistiske. Det er nogle af de ord, som ifølge en retspsykiatrisk erklæring kan sættes på den 37-årige mand, der ved Retten i Aalborg står tiltalt for at have voldtaget, dræbt og derefter parteret den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn 6. februar om morgenen.

Det var anklager Mette Bendix, der på den sjette dag af retssagen dokumenterede den retspsykiatriske erklæring i en næsten halv time lang oplæsning, hvor den tiltaltes personlighed bliver dissekeret. Og det er meget usædvanligt, at den erklæring fremlægges på så tidligt et tidspunkt i en retssag.

Faktisk kommer den oftest, efter at skyldsspørgsmålet er afgjort.

I erklæringen skriver den undersøgende psykolog, at tiltalte er "overvejende selvrosende og selvovervurderende", men at der sker en ændring i tiltaltes adfærd, da en kvindelig psykolog kortvarigt overtager undersøgelsen.

Belærende overfor psykolog

Her begynder han blandt andet at tale om sit job som sergent på Aalborg Kasserne, et job, som han er umådeligt stolt af.

- Tiltalte var tydeligt skuffet over ikke længere at blive udspurgt af en kvindelig psykolog, fremgår det af erklæringen, der fortsætter:

- Han er grådlabil. Han taler meget om forældre og bedsteforældre, men hans minder er gradbøjet og idealiserede til fordel for ham selv. Han har en stor grad af selvmedlidenhed over alt det, han nu har mistet. Han iscenesætter sig som dårligt behandlet – og det er mere udpræget overfor kvindelige ansatte, var noget af det erklæringen kom frem med.

Tiltalte bliver endda i forbindelse med observeringen af ham også belærende overfor psykologen.

"Nå det vidste du nok ikke noget om", skulle tiltalte have sagt til psykologen.

Og de belærende udtalelser kom endnu mere til udtryk overfor den kvindelige psykolog.

Han beskriver sig selv som empatisk, men det afviser psykologerne i erklæringen.

- Det hele handler om ham selv, lyder det.

Han bliver i erklæringen omtalt som narcissistisk og udviser ingen anger eller empati overfor de forhold i forbindelse med parteringen af Mia, som han trods alt har erkendt.

Videre i erklæringen lyder det, at den tiltalte har fokus på andres mangler og kompetencer, og at han har en umoden selvopfattelse og dermed en begrænset selvbevidsthed.

Han har en indre vrede, der ofte gør ham nedladende over for andre – og både vreden og nedladenheden er værre overfor kvinder. Men tiltalte vurderes til at være normalt begavet og egnet til almindelig straf.

Straffet i andre sager

Udover den lange oplæsning fra den retspsykiatriske erklæring om tiltalte dokumenterede anklager Mette Bendix andre straffe, som den tiltalte er blevet idømt. Den ene handlede om, at han sammen med en kammerat havde udgivet sig for at være en betjent, og den anden for at have savet bremseslangerne over på en bil ejet af en ekskærestes mor. Den sidste sag, han havde været i retten med, var en sag om blufærdighedskrænkelse af en kvinde.

Det blev også til en langvarig dokumentation af den tiltaltes søgehistorik på internettet, hvor han blandt andet havde søgt på dark web og Thor, som er en browser, der bruges på det mørke net. Tiltalte havde i øvrigt forsøgt at slette nogle af sine søgninger på både telefon og computer, fremgik det af dokumentationen.

Hans computer indeholdte også en række mapper, der var navngivet med "Damer tilfældigt luskeri" og så et bynavn. Ved at kigge computeren igennem havde politiet også fundet over 1300 billeder af blandt andet afklædte kvinder.

Det indikerede ifølge anklageren, at den 37-årige havde været "ude at kigge efter noget".

Omfattende GPS-dokumentation

Og så fremlagde Mette Bendix en omfattende GPS-dokumentation, der var hentet fra den tiltaltes to biler - dels Golfen, som han havde kørt i den fatale nat 6. februar, dels den firmavogn, som han havde brugt i dagene efter. I firmavognen var det en Saphe-alarm, politiet havde hentet informationer fra.

Tilføjet videoovervågning fra Jomfru Ane Gade fra natten for Mias forsvinden og fra flere butikker, som den tiltalte besøgte i dagene, hvor han ifølge sin egen forklaring parterede den 22-årige kvinde, kortlagde det hele hans færden i de fatale dage.

Forsvarer Mette Grith Stage protesterede igen mod visning af makabre billeder fra opgravningen af Mias lig i Dronninglund Storskov - og igen uden held. Foto: Lars Pauli

Der blev også fremlagt en lang række fotomapper med billeddokumentation fra blandt andet tiltaltes hjem og fra gravene i Dronninglund Storskov, hvor ligdelene af Mia blev fundet.

Det protesterede forsvarer Mette Grith Stage mod, men hun fik ikke medhold.

Under dokumentationen blev der også fremlagt en lang række rapporter fra blandt andre kriminalteknikere, der har foretaget DNA-analyser af blandt andet brystplastre. Disse plastre kan med en sandsynlighed på en til en million - næsten - fastslås at stamme fra Mia.

Det samme gælder et hårelastik, som også blev fundet i et skovareal nær Sulsted Kirkevej.

Flere af de kriminaltekniske rapporter omtalte også blod fundet på tiltaltes bopæl - blandt andet i et soveværelse og i et værksted, hvor tiltalte ifølge sin egen forklaring foretog parteringen af Mia.

Pause til 27. juni

Nu bliver der en pause i retssagen, der først genoptages tirsdag 27. juni. Her er der procedure om skyld. Anklager Mette Bendix vil argumentere for, hvorfor hun mener, at den tiltalte skal dømmes. Og så får forsvarer Mette Grith Stage lejlighed til at komme med sin procedure i forhold til skyldspørgsmålet.

Dommere og nævninge vil herefter votere, og skyldkendelsen ventes afsagt onsdag 28. juni.

Torsdag 29. juni ventes den endelige dom at falde, når den tiltalte får udmålt sin straf.