Selvtests rives ned fra hylderne: Sådan er de at bruge

AALBORG:Lige nu er corona-situationen bare rigtig, rigtig træls. Store dele af kulturlivet er tvangslukket, mange danskere bliver testet positive hver eneste dag – og skulle man være så uheldig at være en af dem i disse dage, kan man formentlig kaste en hvid pil efter juleaften med familien.

Som om den kendsgerning ikke var nok til at tage toppen af julehumøret, så er det heller ikke ligefrem nemt for tiden overhovedet at finde ud af, hvorvidt man har covid-19 eller ej. Det er svært at få tid til en PCR-test og køen til hurtigtests kan være lang.

Men der er hjælp at hente, for både apotekerne og flere butikker sælger selvtests, så man kan skippe køen og lave sin egen hurtigtest hjemme i stuen.

Nordjyske har været på apoteket for at købe en af de populære hjemmetests for at se, hvordan de er at bruge. Hvordan det gik, kan du se i videoen herunder.

Populære

Efterspørgslen på selvtests er stor for tiden, fortæller Rikke Holm Løvaas, der er apoteker på Nørresundby Apotek.

- Det går sindssygt stærkt.

Apoteket begyndte at sælge testene for omkring to uger siden, men de har ikke været på lager alle dage, og mange kunder har måttet gå forgæves.

- For det første bliver vi kimet ned over telefonen, om vi har de her selvtests, og for det andet kommer folk forgæves. I sidste uge var det i hvert fald hver tredje kunde, som spurgte efter det, fortæller apotekeren og understreger, det gælder alle fire filialer i Nørresundby og Vodskov, som hun er apoteker for.

Mandag havde de på Nørresundby Apotek fået 200 selvtest. De blev udsolgt på tre timer.

- De fleste siger, det er fordi, de ønsker at sikre de ældre, de skal være sammen med til jul. Så i stedet for at stå i kø, så får de selv taget testen og får en indikation på, om der er noget at reagere på eller ej.

Apotekeren har derfor også bestilt flere selvtests, og leverandøren forventer, de leveres inden jul. Og selvom der er flere mærker selvtests derude, så er det kun én slags, de forhandler på apoteket.

- Det er samme kvalitet som hurtigtestene. Det er også derfor, vi har haft problemer med det, fordi vi ikke vil have de andre inden for dørene. Vi skal kunne stå inde for det. Vi er trods alt en del af sundhedsvæsenet, forklarer apotekeren.

Det er testen fra Boson Biotech, som bliver solgt på Apoteket i øjeblikket. Arkivfoto: Henrik Bo

Selvom selvtestene fra apoteket er samme kvalitet, så kan svaret ikke registreres nogen steder, og det kan derfor ikke bruges i for eksempel ens coronapas.

Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at man ikke bør anvende selvtests, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet. Her anbefaler styrelsen stadig, man tager en PCR-test.

Skulle man få lyst til at prøve kræfter med antigen selvtests, har Lægemiddelstyrelsen også nogle råd. Det skal fremgå, at testen er tiltænkt selvtestning, der skal være fire cifre efter CE-mærket og så skal mærkning og brugsanvisning være på dansk.

Hvis din selvtest er lige så sikker som en hurtigtest, så er et negativt resultat ifølge undersøgelser korrekt 97 procent af gangene. Det fortalte forsker Fatima AlZahra'a Alatraktchi til Nordjyske tidligere i december.