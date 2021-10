Selvtillidsfulde Prica: Jeg kan altid score mål

FODBOLD:Ved fredagens træning var der fint besøg på AaB's træningsanlæg. Rade Prica var nemlig en af de tre tilskuere, der overværede træningen. Her kunne han blandt andet se sønnen Tim Prica træne.

Det er en selvtillidsfyldt svensk angriber, der er vendt hjem til AaB efter et indhop for det svenske U21-landshold, der kastede et mål af sig.

- Jeg kommer helt afgjort hjem til AaB med et boost fra min oplevelse. Om jeg så kan tage det med videre ind på banen for AaB, må tiden vise, men det er klart, at jeg håber, at det kan blive tilfældet, siger Tim Prica.

I U21-landskampen mod Italien stod han overfor flere Serie A-spillere, men dem matchede han fint.

- Jeg får set, at jeg kan klare mig et niveau højere, når jeg er med på U21-landsholdet. Det er i bund og grund det vigtigste for mig, siger Tim Prica, der med sit mål var stærkt medvirkende til et vitalt svensk point i jagten på en billet til U21-EM.

- Det giver noget selvtillid. Det var utroligt skønt, at jeg fik scoret et mål, og det var utroligt skønt, at jeg på den måde hjalp os til et meget vigtigt point, siger Tim Prica.

Den 19-årige svensker er ikke typen, der tvivler på egne evner, selvom det er blevet til mere tid på bænken end på banen i denne sæson.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her

- Jeg kan altid score mål. Det tvivler jeg aldrig på. Jeg er typen, der tror meget på mig selv, siger Tim Prica.

Milan Makaric har været foretrukket som 9'eren i front for AaB, og så har Tim Prica ageret reserven, der ofte er kommet ind. I sæsonens 10 hidtidige superliga-indsatser er det blevet til 333 minutter for Prica, men den unge svensker lever fint med, at der er konkurrence om spilletiden.

- Det øger forhåbentligt bare niveauet endnu mere. Et hold har brug for konkurrence på alle pladser, så jeg har det fint med, at vi har hård konkurrence. Det er sådan noget, der skal til, hvis vi skal være et tophold, siger Tim Prica.

Den svenske U21-landsholdsspiller er med på, at han lige nu ligner en klar reserve for Milan Makaric, men han har naturligvis en plan for, hvordan det kan ændre sig.

- Jeg skal forsøge at komme ind og ændre kampbilledet, når jeg kommer på banen. Jeg skal forsøge at udføre de opgaver, som trænerteamet giver mig. Det er klart den vigtigste prioritet, og så kommer det med at score mål som det næste, siger Tim Prica.