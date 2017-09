AALBORG: En ung mand blev mandag dømt for at have sendt sex-beskeder til en blot 11-årig pige via Messenger.

Manden tilstod i Retten i Aalborg at have sendt beskederne, som han godt kunne se var af seksuel karakter. Men han forklarede, at han aldrig ville have ført det ud i livet, forklarer anklager Mia Haaning.

Den unge mand og den 11-årige pige kendte hinanden igennem pigens storesøster.

Manden blev idømt 14 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse. Han modtog dommen.