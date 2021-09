Sex-hungrende kommer stadig ved Kystvejen

I sensommeren havde vi historien om vandreren Gerrit Eijzenga, der blev antastet og to mænd, da han gjorde ophold for natten i ét af de tre sheltere, der er opstillet langs skoven på Kystvejen i Nørresundby.

Den ene af episoderne skræmte vandreren, der efterfølgende "tippede" kommunen om hændelsen for at sikre, at andre overnattende ikke oplevede det samme.

Aalborg Kommune tog sagen alvorligt og satte et arbejde ind på at undersøge sagen nærmere. Det siger stadsgartner, Kirsten Lund Andersen.

- Mine folk har lavet nogle vurderinger af, hvad vi skulle gøre derude. Vi har overvejet, om vi skulle fjerne de eksisterende sheltere eller flytte dem. Måske sætte flere op, da der er stor efterspørgsel efter at overnatte ude. Da de tre sheltere også er en del af hærvejs-ruten, så har vi besluttet, at de bliver, hvor de er, og at vi ikke laver flere, siger hun.

Det betyder dog ikke, at forvaltningen lader sheltere være sheltere og sex sex.

- Lige nu er outdoor-sæsonen ved at være på bagkant, så vi gør ikke noget lige nu. Men vi er vant til, at vi skal forholde os til forskellige grupperinger, der opholder sig i det offentlige rum. Men vi overvejer at sætte skilte op og kigger på, om der er andet aktivt, vi kan gøre for sæsonen 2022, siger stadsgartneren.

Retningslinjerne for brug af shelter-pladsen kan måske opdateres. Foto: Henrik Bo

Så lige nu bliver brugerne altså ikke reguleret ude på Kystvejen, og der burde være plads til alle, uden at nogen blive stødt.

- Hvis der er nogen, der oplever en truende adfærd, så sender vi det selvfølgelig videre til politiet, det er deres opgave. Men vi håber, at folk kan sige tydeligt 'nej tak', så alle kan være i det. Det skal alle kunne, som besøger vores sheltere, siger Kirsten Lund Andersen.

Hun vil gerne opfordre alle med gode ideer til at sende dem forbi hendes forvaltning.

- Brugen af det offentlige rum er for alle, og hvis nogen efterspørger nye faciliteter, så er de velkomne til at henvende sig til os, siger stadsgartneren.

Selv om det kan være grænseoverskridende at blive tilbudt sex i det fri, er det faktisk ikke forbudt, at starte akten, hvis man pludselig får lyst under åben himmel.

