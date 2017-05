SF: Flere pladser med skråparkering

AALBORG: Flere veje i Aalborg udgør en uudnyttet kapacitet i forhold til parkering.

Det mener SF’s medlem af byrådet Jens Toft-Nielsen, der foreslår, at den nuværende kantparkering på som udgangspunkt Skudehavnsvej i Vestbyen ændres til skråparkering. Med tiltaget kan der ifølge Jens Toft-Nielsen tilvejebringes cirka 100 flere parkeringspladser, end der er på vejen under de nugældende parkeringsforhold.

- Det har været nævnt - nærmest ultimativt - at ønsker man teatret flyttet til Spritten, siger man samtidig ja til et P-hus på Fjordmarken. Det, mener jeg, på ingen måde er rigtigt. Tiltag som ovenstående kan skaffe mange P-pladser, hvorved vi kan undgå et parkeringshus på Fjordmarken, siger byrådsmedlemmet.

Han påpeger i øvrigt, at man i forbindelse med debatten om etablering at et parkeringshus på Fjordmarken skal huske på, at teateret på sin nuværende placering heller ikke har et selvstændigt parkeringshus, og at presset på midtbyens p-pladser derfor er et gældende vilkår for det nuværende teater.

Nødvendigt med ensretning

Med skråparkering på Skudehavnsvej vil det ifølge SF’eren være nødvendigt at indføre ensretning.

- Skråparkeringspladser stikker så langt ud, at der kun er plads til én kørebane, men netop i dét område med flere parallelle gader mener jeg ikke, det vil medføre problemer, siger Jens Toft-Nielsen, der oplyser, at han har taget udgangspunkt i målene på eksisterende pladser i gader på Vesterbro i København.

- Hvor det fungerer rigtig godt, siger Jens Toft-Nielsen, der mener, at det vil fjerne trafik fra vejnettet. Mange er utrygge ved at parallelparkere og cirkler rundt for at finde et sted, de kan udgå dét. Det vil de kunne her.

Og forslagsstilleren ser ingen grund til at stoppe med Skudehavnsvej.

- Det er min opfattelse, at hvis vi udbreder dette tiltag til flere gader i Vestbyen, gerne koblet med detailplanlægning af +Bus på Kastetvej og udbygger med en mere effektiv information om ledige pladser i C. W. Obels parkeringshus samt eventuelt på Kvicklys P-plads, vil det være muligt at undgå et P-hus i Fjordmarken.

Parkering nord for fjorden

Med Kulturbroen taget i brug ser han muligheder for at udvide horisonten, hvad angår parkering for det betydelige antal publikummer, der ventes at opsøge Spritten med tilhørende tater.

- Det vil være relevant at oplyse om mulighederne for at parkere i Nørresundby og gå over Kulturbroen, når man f.eks. kommer nordfra og skal i teatret, siger Toft-Nielsen, der ser løsningen som en mulighed for finansiering af etablering af parkeringspladser andre steder. Investorerne på Spritten skal naturligvis indbetale et beløb til kommunens P-fond som kompensation for de P-pladser, de i henhold til P-normen skulle opføre på egen grund, men ikke gør. Hvis vi forsigtigt antager, at det drejer sig om 200 P-pladser, vil det med en indbetaling på cirka 150.000 kroner per plads svare til en indbetaling til den kommunale P-fond på omkring 30 millioner kroner, siger han.