Shitstorm mod zoo efter bjørneaflivning

AALBORG: Aalborg Zoo er havnet i en såkaldt ’shitstorm’ på Facebook, efter den zoologiske have onsdag aflivede sine to gamle brunbjørne.

Selv om den zoologiske have har forklaret, hvorfor det var nødvendigt at aflive bjørnene, har stribevis af Facebook-brugere kritiseret zoo. Også folk fra udlandet, som skriver, at de aldrig vil besøge Danmark på grund af den behandling af dyr.

Aalborg Zoo skrev selv på Facebook, at bjørneanlægget i zoo ikke var tidssvarende, og at brunbjørnene var for gamle.

På grund af bjørnenes alder - 20 og 21 år - besluttede Aalborg Zoo, at det var bedre at aflive bjørnene frem for at sende dem til en anden zoologisk have, skriver Aalborg Zoo på Facebook.

Efterspørgslen på gamle bjørne er desuden meget lille i zoologiske haver.

De to brunbjørne har dog ikke levet forgæves. De kommer til at gøre nytte i forskellige forskningsprojekter både i indland og udland, forklarede zoo.

Hård kritik på nettet

Men beslutningen om at aflive bjørnene bliver kritiseret hårdt på nettet.

På Aalborg Zoo’s Facebook-side kan man se kommentarer som disse:

"Hvad med om I havde bygget et tidssvarende anlæg til de to smukke væsner?! Jeg har da aldrig hørt noget så sindssygt som at aflive to raske bjørne pga. deres boligforhold. Det er da jeres forbandede pligt og sørge for de har det bedste af det bedste og selvom det så kræver at I må til lommerne!!!", skriver Marie Mille Springer, mens Steffen Nielsen skriver:

"Håber ikke det samme argument bliver anvendt til at aflive alle de andre dyr I har i utidssvarende anlæg, her kunne nævnes orangutanger, elefanter, søløver, araer, flamingoer, kameler mv. Hvis det er pga. økonomien at anlæggene ikke bliver fornyet, kunne en løsning være at prøve at sætte donationsbøtter op ved de forskellige anlæg og evt. forsøge sig med crowdfunding. Er sikker på mange gerne vil støtte at dyrene får bedre anlæg."

Hertil svarer Aalborg Zoo på sin Facebook-side: "Hej Steffen, vi fornyer og forbedrer løbende vores anlæg og næste år sker der ændringer hos bl.a. kænguru og flamingo. Heldigvis kan vi som oftest finde en anden zoo til vores dyr, men for bjørnenes vedkommende valgte vi aflivning pga. deres høje alder og det faktum, at efterspørgslen på et ikke-avlsdygtigt par er meget lille."

Vrede kommentarer

Nogle af Facebook-kommentarerne er mere vrede. For eksempel skriver Hans Henrik Gøtze: "Føj I skulle skamme jer...bjørnenes alder er bestemt ingen undskyldning for at aflive dem. I kunne vel have ændret på anlægget og lavet det "tidssvarende" SKAM jer!!"

Og et par Facebook-brugere fra udlandet er direkte rasende, for eksempel Eva Linkogel, der ligefrem opfordrer til at boykotte Danmark. En Elisabeth Thersia skriver også "shame on you!" og forsikrer, at hun aldrig vil besøge Danmark "because of this event".