Sidegevinst ved razzia: Mænd anholdt med pistol i bil

AALBORG: Razziaen for at fange spritbilister i det aalborgensiske natteliv kastede tidligt søndag morgen en sidegevinst af sig.

To mand blev stoppet i en bil på vej mod nord over Limfjordsbroen lige ved Nørresundbysiden.

En af betjentene fattede mistanke til den mand, der sad som passager ved siden af førersædet, og det viste sig ved et nærmere eftersyn, at der lå en angiveligt skarpladt pistol i bilen, ligesom der var en pennepistol - en pistol med blot et enkelt skud - i bilen.

I forbindelse med anholdelsen af de to mænd blev der ifølge NORDJYSKEs oplysninger tilkaldt flere politifolk på grund af sagens karakter med våben involveret.

Senioranklager Torben Kauffmann bekræfter, at der natten til søndag er sket anholdelse af to mænd, men han ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at komme med yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Han bekræfter dog også, at mindst en person skal i grundlovsforhør om sagen. Det sker senere søndag, når politiet har fået lidt mere klarhed over sagen.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger skulle der også være blevet foretaget ransagning på de to mænds bopæl, men det kan anklageren ikke bekræfte på nuværende tidspunkt.