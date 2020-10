Siden det blev Nordjyllands Bedste Bageri: - Vi har overhovedet ikke stået stille

VEJGAARD:Nordjyderne er vilde med morgenbrød. I hvert fald hvis man skal tro den ene af ejerne fra Vejgaard Bageri, der tidligere på ugen vandt titlen som Nordjyllands Bedste Bageri. Siden da har der været travlt i det lille bageri.

- Vi har overhovedet ikke stået stille. Der har været kø udenfor siden klokken seks i morges. Det har vi aldrig prøvet før, siger Henrik Bakgaard, der ejer bageriet sammen med sin kone Tine Bakgaard.

Da køen var længst lørdag, gik den ned til den lille parkeringsplads, der ligger for enden af solariet. Cirka 40 meter. Selvom køen var lang og gæsterne mange, så roser Henrik Bakgaard kunderne for at holde afstand.

Ægteparret Henrik og Tine Bakgaard driver sammen det lille bageri på Hadsundvej i Vejgaard. Arkivfoto: Torben Hansen

- Helt amok

Siden titlen, som de fik tirsdag 13. oktober, har der været gang i bageovnen. Allerede dagen efter var der flere kunder end normalt. Og det kom lidt bag på bageriet. Lørdag er første dag, hvor der er fuld sortiment hele dagen.

- Det startede allerede onsdag, så torsdag og fredag gik det helt amok, og det gjorde det sådan set også i dag, siger ejeren.

Det er rundstykkerne med surdej, stenovnsbrød og morgenkager, der især bliver langet over disken.

Vejgaard Bageri kan nu bryste sig af at være både Aalborgs og Nordjyllands bedste til brød og kager og det ses på køen foran butikken. Foto: Torben Hansen

Joker om større plads

Bageriet i Vejgaard er lille af sin størrelse. I dag har der været tre til at ekspedere, samt to til at stå ude bagved for at bage brødet. Der er ikke plads til flere simpelthen. Med den store efterspørgsel kan det da godt være, at bageriet skal i større rammer.

- Nu er REMA 1000 jo lukket her i Vejgaard, så jeg joker lidt med, at vi skal derop, så vi har plads nok, griner Henrik Bakgaard.

Det lille bageri på Hadsundvej blev nummer fire i konkurrencen om Danmarks Bedste Bageri, hvor folk kunne stemme via SMS. Men de blev altså det bageri i Nordjylland, der løb med flest stemmer.