Sidste gang for Kastrup: Nu skal jeg prøve noget andet

AALBORG:Der var klapsalver, da Thomas Kastrup-Larsen (S) efter 25 år som byrådspolitiker - heraf syv som rådmand og ni som borgmester - deltog i sit sidste byrådsmøde.

Formelt var han selv et punkt på dagsordenen, da byrådet godkendte, at Michael Mansdotter i stedet for den 50-årige politiker indtræder som menigt byrådsmedlem som partiets første stedfortræder pr. 1. juni. Men for hovedpersonen var det sidste byrådsmøde bevægende.

Nu skal Thomas Kastrup-Larsen snart begynde som ny direktør for det erhvervsrettede uddannelsesområde på Professionshøjskolen UCN. Foto: Torben Hansen

Nordjyske talte med Thomas Kastrup-Larsen inden mødet.

- Det er både et møde, som jeg ser frem til, fordi jeg har truffet den beslutning, som jeg har truffet, og fordi jeg skal noget andet, men det bliver også bevægende, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han kommer med egne ord bl.a. til at savne det at være med til at lægge nogle af de store linjer i kommunen.

- Jeg ryster ikke på hånden

- Men det ændrer ikke ved min beslutning om, at det er det rigtige at gøre for mig. Jeg skal videre og prøve noget andet. Det har jeg hele tiden meldt ud, at jeg et eller andet sted gerne vil. Selvfølgelig er der nogle ting, som jeg kommer til at savne, men jeg ryster ikke på hånden.

Sidste arbejdsdag er 31. maj, og derefter begynder Thomas Kastrup-Larsen som ny direktør for det erhvervsrettede uddannelsesområde på Professionshøjskolen UCN.

Urafstemning

Hvem der i første omgang skal overtage borgmesterkæden byrådsperioden ud er indtil videre uafklaret, indtil svaret på Socialdemokratiets urafstemning foreligger 6. juni. Her konkurrerer Lasse Frimand Jensen og Flemming Møller Mortensen om at blive partiets spidskandidat ved næste valg, og sidstnævnte var tilhører i byrådssalen mandag.

De første dage i juni bliver det dog 1. viceborgmester Helle Frederiksen (S), der er fungerende borgmester, og hun takkede Thomas Kastrup-Larsen for indsatsen.

- Det er også godt at kunne stoppe op og tænke på, hvad man så skal bruge resten af sit arbejdsliv på og få plads til noget af det, det gør en glad, for vi ved jo godt alle sammen, at det er ret travlt at være politiker, sagde Helle Frederiksen.