Sidste omgang med Cirkusrevyen: Regnen silede ned

AALBORG:Regnen silede ned, da Cirkusrevyens skuespillere, Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard, Lise Baastrup og Karsten Jansfort, onsdag ankom til Aalborg og holdt traditionen i hævd med at køre rundt i byens gader.

Cirkusrevyen spiller i Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) fra torsdag 5. september til og med søndag 8. september. Og så er det slut. 35. gang, hvor Cirkusrevyen spiller i Aalborg som eneste sted uden for Bakken, bliver også den sidste. Fra næste sommer tager Odense Sommerrevy over.

Ifølge en pressemeddelelse fra kongres- og kulturcentret har revydirektør Torben ”Træsko” Pedersen ønsket muligheden for fra år til år at ændre spilleperioden i Aalborg. Det har ikke været muligt at opfylde på grund af en høj belægning af Aalborghallen.

- Selvfølgelig er det trist, at Cirkusrevyen ikke dukker op i Aalborg næste år. Gennem årene er revyen og alle dens medarbejdere og vores nærmest vokset sammen til en familie. Men jeg forstår godt Torbens ønske om at ville disponere kræfterne anderledes. Sådan er det jo. Vi kan glæde os over 35 fantastiske år, siger AKKC-direktør Nicolaj Holm.

Sidste rundtur i Aalborg gik blandt andet til C.W. Obels Plads, hvor der var jazzmusik og øl.