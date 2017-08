Siemens er sluppet for bølge af arbejdsmiljøsager

AALBORG: Sidste år fik tre tidligere ansatte på Siemens’ vingefabrik i Aalborg tilkendt en samlet erstatning på 900.000 kr. for de mén, de havde fået af arbejdet med farlige stoffer i produktionen af vindmøllevinger.

Det forlød dengang, at mindst 174 ansatte var blevet syge af arbejdet, og fagforeningen 3F barslede med flere retssager. De er dog ikke kommet, afslører Børsen.

Hos Siemens Gamesa siger kommunikationschef Jan Kristensen, at man har hørt om en enkelt henvendelse i januar i år.

Hos 3F erkender leder af fagforbundets juridiske afdeling, Jena Juul Holm, at hele sagskomplekset set i bagklogskabens lys har været noget mindre end frygtet.

- De tre sager var jo helt reelle, men der er åbenbart ikke andre, der mener, at de har så alvorlige gener, at de har henvendt sig til os. Vi kommunikerede ellers voldsomt om, at vores medlemmer skulle henvende sig til os, siger hun til Børsen.