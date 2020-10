Sifa TV-bingo er lukningstruet: Hør seernes reaktioner

AALBORG:Sifa TV-bingo, der har base i Aalborg, er lukningstruet, da en ny lov hæver afgiften for spilleindtægter. Afgiften hæves fra 20 procent til 28 procent af indtægterne, når loven træder i kraft ved nytår.

Det skriver Sifa (Samvirkende Idræts Foreninger Aalborg) i en pressemeddelelse.

- Det vil ganske enkelt tage livet af os, siger Sifas bestyrelsesformand, Ole Nielsen.

Morgenprogrammet på Radio4 ringede seere af TV-bingo op for at breake nyheden for dem.

- Jeg elsker at se det. Vi må gøre noget, lyder det blandt andet fra seeren Kirsten.

Hør indslaget her: