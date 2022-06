Signaler skaber trafikkaos ved Nibe Festival

De signaler, der kontrollerer trafikken til og fra Nibe Festival, var onsdag morgen med til at skabe trafikkaos på Aalborgvej. Men der bliver arbejdet på en løsning for at gøre trafikken mere flydende.

Det siger festivalleder Peter Møller Madsen.

- Vi tror, det er i de her signaler, der styrer flowet, den er gal med. De er der egentligt for at undgå farlige situationer med biler ud og ind, fordi trafikken ud og ind er her hele tiden. Hensigten med signalerne er altså god nok, men vi skal have gjort dynamikken bedre, slår festivallederen fast.

Der skal altså reguleres så signalerne ikke unødigt kommer til at opholde gæster og forbipasserende.

- Virkeligheden er, at Aalborgvej er en befærdet vej i forvejen uden festivaltrafikken. Men vi ser på, om vi ikke kan få reguleret det sådan, at der ikke er nogen, der holder i signalet unødvendigt. Vi skal lige have teori og praksis til at hænge sammen.

Han beklager de forsinkelser, som trafikken har medført.

- Der har været rigtigt meget trafik. Det er ærgerligt, og det beklager vi, siger han.