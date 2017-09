Sigtelse: Forsøgte at indsmugle 1,5 kilo narko via post

AALBORG: En 34-årig mand er sigtet for at have forsøgt at indsmugle 1,5 kilo amfetamin med henblik på videresalg samt at have været i besiddelse af 3000 piller.

Fredag blev manden fremstillet i et lukket grundlovsforhør i Retten i Aalborg, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Den 34-årige blev anholdt torsdag, efter at fire postforsendelser, der var adresseret til ham, røg i narkokontrollen i det internationale postcenter i Kastrup 12. september. De fire forsendelser indeholdt tilsammen 1,242 kilo amfetamin.

Den 34-årige var i forvejen i politiets søgelys, da man 21. august havde opsnappet en anden postforsendelse fra Tyskland i et postcenter i Fredericia. Også denne forsendelse var adresseret til den 34-årige og indeholdt 263 gram amfetamin.

Da politiet ransagede mandens lejlighed i Aalborg i forbindelse med anholdelsen fandt man over 3000 piller, der er på listen over euforiserende stoffer, oplyser Thomas Klingenberg.

Den 34-årige nægter sig skyldig, men valgte at acceptere varetægtsfængslingen.