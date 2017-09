Sigtelse: Skyderi var likvideringsforsøg

AALBORG: Det var formentlig et likvideringsforsøg, da der tirsdag aften blev afgivet skud på Vildsundvej i Aalborg Øst.

Det fremgår af sigtelsen mod de fem mænd i alderen 22 til 28 år, der efter skyderiet blev anholdt.

Ifølge sigtelsen skød mændene flere gange mod en BMW med henblik på at dræbe føreren. Alt tyder på, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø, fortæller anklager Thomas Klingenberg, der ikke ønsker ikke at kommentere yderligere på sigtelsen, da de fem mænd fremstilles i et grundlovsforhør senere onsdag, hvor anklageren vil begære lukkede døre.

Tilfældig borger udsat for fare

Under skyderiet blev en 55-årige kvinde tilfældigt udsat for fare, da hendes vindue i en lejlighed på 1. sal blev ramt af 28 haglskud. Alt tyder altså på, at skuddene ikke var målrettet lejligheden, og derfor er de fem mænd er sigtet for forsætlig fareforvoldelse.

Den 55-årige kvinde slap dog med skrækken, og det var hende der klokken 21.14 anmeldte skyderiet.

En patruljevogn blev sendt til stedet, og den spottede en mistænkelig bil - en sort Audi - der forlod området. Politiet forfulgte bilen, der kørte galt og ramte en lygtepæl på Pontoppidanstræde, hvor de fem mænd i bilen alle blev anholdt.