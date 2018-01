Sigtelse: Voldtog samme kvinde to gange

AALBORG: En 20-årig mand blev fredag varetægtsfængslet, sigtet for at have voldtaget den samme kvinde to gange.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ifølge politiets sigtelse mod manden skulle den første voldtægt have fundet sted i kvindens lejlighed i Aalborg Øst 1. januar. Det var dog først torsdag, da den 20-årige angiveligt voldtog kvinden for anden gang, at voldtægterne blev anmeldt, fortæller anklager Peter Rask.

Den 20-årige mand nægtede sig skyldig.

Grundlovsforhøret fredag foregik bag lukkede døre.