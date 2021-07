Sigtelse: Udsatte eks-kæreste for vold i seks dage

HOU:En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for i seks dage at have udsat sin eks-kæreste for grov vold.

Den unge mand blev anholdt natten til tirsdag, efter at hans 17-årige ekskæreste havde anmeldt ham for volden, der fandt sted mellem 15. juli og 21. juli på en adresse i Hou.

Det oplyser anklager Eva Madsen.

Over de seks dage blev de unge kvinde blandt andet sparket flere gange, slået med knytnæve, brændt med cigaretter og bidt flere steder på kroppen, ligesom manden også skulle have taget kvælertag på hende.

I retten nægtede den 20-årige sig dog skyldig, og ønskede ikke at udtale sig, fortæller Eva Madsen.

Den 20-årig er tidligere dømt for vold.