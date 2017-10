Sigtet for blufærdighedskrænkelse mod elever

SVENSTRUP: Politiet har sigtet en ansat på Lyngbjerggårdskolen i Svenstrup for blufærdighedskrænkelse af fire elever på skolen. Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Manden blev sigtet i begyndelsen af september på baggrund af en anmeldelse fra en elev på skolen. Den efterfølgende efterforskning har ført til, at manden nu er sigtet for fire forhold, oplyser vicepolitiinspektøren.

Manden blev efter afhøring løsladt, men efterforskningen forsætter.

Skoleleder: Vi er kede af sag

På Lyngbjerggårdskolen er man kede af sagen men understreger, at der bliver taget hånd om sagen.

- Vi er meget kede af sagen, og vi gør alt for at behandle den på en sober og professionel måde. Vi har nogle rigtig gode samarbejdspartnere, og vi er godt i gang med at afdække sagen. Der er ingen panik, og vi har heldigvis stadig glade børn og en normal hverdag, siger skoleleder Dorthe Svenstrup.

Skolelederen bekræfter, at den pågældende medarbejder på skolen blev suspenderet samme dag, som blufærdighedskrænkelsen blev anmeldt.