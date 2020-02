Sigtet for grov vold: Tre anholdt efter opgør

AALBORG:Nordjyllands Politi anholdt natten til lørdag tre mænd - de to er 26 år gamle og den tredje 44 år gammel - i et hus på Egebakken i Aalborg SØ. Alle tre mænd er sigtet for grov vold efter Straffelovens paragraf 245.

Det fortæller politikommisssær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi, der er efterforskningsleder i sagen.

- Vi får et opkald om, at der er brug for an ambulance til adressen. Da politiet kommer frem sammen med ambulancepersonalet, så finder man to personer, der har skader i ansigtet. Den ene er hårdt kvæstet, den anden har fået lettere kvæstelser i ansigtet.

- På adressen bliver der antruffet yderligere tre pesoner, og de bliver alle sammen anholdt, siger Carsten Straszek.

Hvad der er årsagen til, at de to ofre er blevet udsat for vold, er endnu ikke klarlagt.

- Det er det, vi arbejde på at finde ud af nu. De er alle sammen polske statsborgere, og de har en relation til hinanden - det er derfor, de opholder sig i det hus, siger Carsten Straszek.

De to kvæstede er henholdsvis 45 og 46 år gamle.

Præcis hvilken slags vold, de er blevet udsat for, vil Carsten Straszek ikke sige noget om, udover at der er tale om stump vold - og altså så groft og voldsomt, at det ikke "bare" er nogle slag i hovedet.