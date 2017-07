Sigtet for Nibe-voldtægt: Henvendte sig selv til politiet

NIBE: En 17-årig mand er blevet sigtet for voldtægt mod en 17-årig pige under den netop afsluttede Nibe-festival.

Det fortæller P4 Nordjylland.

Den unge mand mødte selv op hos politiet i mandags, da han erfarede, at en ung kvinde havde anmeldt en voldtægt natten mellem fredag og lørdag.

Politikommissær ved Nordjyllands Politi Carsten Straszek siger, at manden erkender at have haft samleje med kvinden, men nægter, at der var tale om voldtægt.

- Manden blev løsladt efter endt afhøring, fordi juristerne vurderede, at han ikke ville blive fængslet af en dommer. Men han er fortsat sigtet, og vi skal nu have fat på eventuelle vidner og se resultaterne af de tekniske undersøgelser, siger Carsten Straszek til P4 Nordjylland.