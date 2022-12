Sikkerhed på havnefronten: Sådan kan det gøres ordentligt

AARHUS:Da aarhuspolitikere og sikkerhedsfolk i januar var på den årlige sikkerhedsvandring ved havnefronten, blev de enige om at forbedre sikkerheden. Der skulle sættes hegn op på de farligste steder, så færre ville falde i.

400 meter hegn er nu på plads på en strækning fra Dokk1 ved åens udløb og til den anden side af Bestsellerbygningen ved den gamle færgeterminal.

Sikkerhedsvandringen med deltagelse af blandt andre borgmester og beredskabsdirektør gav også anledning til at vurdere, hvor det var mest hensigtsmæssigt at sætte hegn op. Blandt andet tæt ved maskinmesterskolen Navitas, hvor fodgængere med en lidt forkert kurs og opmærksomhed kunne ende i havnebassinet. Men nu er der sat et hegn op. Tykke galvaniserede metalrammer med en stålwire, der går på langs gennem hegnets forløb.

Hegnet her er placeret, så en uopmærksom fodgænger rammer et hegn i stedet for vandet, hvis spadserturen langs havnefronten skulle afvige fra de afmærkede stier. Foto: Henrik Bo

Aarhus' havnefront har i lighed med Aalborgs honnørkaj et meget langt stykke med kajkant direkte ned mod havnebassinet. Noget af det er afskærmet med midlertidige hegn, der måske ikke ser så pæne ud og er svære at få til at stå snorlige.

Ved multibanen er der hver sommer masser af arrangementer, men Aarhus Kommune har ikke ment, at det har været nødvendigt andet end at afskærme området på andre tidspunkter end i vinterperioden. Foto: Henrik Bo

Mens ovenstående er knapt så æstetisk æggende, så er resten af havnefronten hen mod Dokk1 etableret med et mere stilrent og permanent hegn, som falder ganske godt i tråd med omgivelserne.

Redningskranse og intelligente stiger og kameraer er med til at forbedre sikkerheden på havnen i Aarhus. Placeringen her er over for Toldboden. Kun tiden vil vise, om det forhindrer uheldige borgere i at falde i vandet. Foto: Henrik Bo

Hegnene ved Navitas og Dokk1 er blandt de i alt 400 meter hegn, Aarhus Kommune i efteråret satte permanent op flere steder på de farligste strækninger langs havnefronten samt 300 meter midlertidige vinterhegn på andre strækninger. Samtidig er der sat flere redningsstiger op og sikkerhedsliner i vandkanten.

Det midlertidige hegn afløses af det permanente. Foto: Henrik Bo

Brandvæsnet har desuden fået en fast placering til sin redningsbåd ved bassin 3. Det betyder, at de kan halvere udrykningstiden, fordi båden allerede ligger i vandet. Og endelig er der kommet mere lys samt ikke mindst nye kameraer op.

- Der er foretaget en palette af sikkerhedsforbedringer, som er meget imponerende, siger beredskabsdirektør, Kasper Sønderdahl, til Stiften i Aarhus og roser politikerne.

- Det er et virkelig godt eksempel på, at når der kommer anbefalinger til at forbedre sikkerheden, så lytter politikerne og eksekverer på det. Og det er gået så hurtigt, som det kan i et politisk ledet system.

Wirer i stedet for solidt jern er med til at skabe et let udtryk i det nye hegn. Foto: Henrik Bo

Hvorvidt løsningen med hegn på den aarhusianske havnefront skæmmer, det kommer nok an på smag og behag. Men umiddelbart ser det ikke ud til, at de galvaniserede hegn ødelægger æstetikken og udsynet til vandet. Dog er det nok ingen skade til, at de midlertidige vinterhegn blot er netop det - midlertidige.

Hegn på Aarhus Havn