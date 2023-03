Sikkerhedsrisiko får nordjysk kommune til at forbyde brug af app

AALBORG:Det er slut med at bruge den populære app TikTok på kommunale telefoner og enheder.

Det har økonomiudvalget i Aalborg Kommune besluttet, og dermed følger man i sporet af bl.a. Københavns og Odense kommuner.

- Vi ønsker det ikke, fordi der er de her sikkerhedsudfordringer i forhold til, at det kan blive opsnappet af kinesiske efterretningstjenester og andet. Forskellige oplysninger som TikTok kan få adgang til, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og resten af økonomiudvalget forbyder brug af appen TikTok på kommunale telefoner og enheder. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

På det seneste har staten og andre kommuner som Københavns Kommune forbudt brugen af TikTok på enhederne. Desuden fraråder Folketinget, at ansatte og medlemmer bruger appen. Og i udlandet har blandt andet EU-Kommissionen, ministerrådet i EU og EU-Parlamentet forbudt TikTok på de ansattes telefoner.

Hård linje

- Staten har kørt en rimelig hård linje i forhold til det, og vi bruger ikke TikTok i vores daglige arbejde i Aalborg Kommune, og derfor vil vi heller ikke have det på vores platforme, siger borgmesteren.

Hvem skulle have det på deres enheder?

- Det kunne jo være folk, der har installeret det og bruger det privat. Vi bruger det ikke og kommer ikke til at bruge det, og så giver det ikke nogen mening at løbe den risiko

Risikovurdering

I sidste uge anbefalede Center for Cybersikkerhed, at landets kommuner og andre offentlige og private organisationer laver en risikovurdering af deres og deres medarbejderes brug af TikTok.

- Der har været en administrativ vurdering, som ikke har været nedskrevet, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Hvad skulle kineserne være interesseret i, når det gælder Aalborg Kommunes enheder?

- Vi har mange følsomme oplysninger og mails om borgerne, og nogen gange er vi også involveret i store investeringer og andet som Fjord PtX og andet, så der er ikke grund til, at vi har noget til at ligge, der muligvis kan udgøre en sikkerhedsrisiko, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Fjord PtX er det anlæg, der ved Nordjyllandsværket skal producere flybrændstof, og som er en milliard-investering, som Copenhagen Infrastructure Partners står bag. Dog mangler den endelig investeringsbeslutning.

Det er det kinesiske selskab ByteDance, der har udviklet og ejer TikTok. Selskabet mistænkes for omfattende indsamling af brugernes data. Og for at videregive data til styret i Kina.