Simone og Almedina inviterer til gåtur på 42 km: - Vi finder på lidt skøre ting

NORDJYLLAND:Lørdag 13. juni er der lagt op til en ekstraordinær lang vandretur i Aalborg. 42 deltagere kridter skoende og kaster sig ud i en walkathon - en vandretur på 42 kilometer.

Begivenheden er arrangeret af Almedina Boskailo og Simone Jespersen, der har fået kontakt med hinanden på Instagram, hvor de begge skriver flittigt om mad, motion og livsstil. De har også mødt hinanden fysisk til flere begivenheder rundt omkring i byen, og nu har de så fået lyst til at arrangere en gåtur ud over det sædvanlige.

- Efter så lang tid hvor vi har siddet hver for sig, syntes vi det kunne være fedt, at udnytte det vi har og kan, til at samles i et fællesskab, uden at overtræde reglerne, siger Simone Jespersen med henvisning til at deltagerne ikke kommer til at gå i "en stor klump".

Da Almedina Boskailo og Simone Jespersen præsenterede idéen for deres tusindvis af følgere på Instagram, blev alle pladser booket samme dag.

- Det var fedt, for vi anede ikke, om der ville være interesse, siger Simone Jespersen, der selv har gode erfaringer med at vandre, og bl.a. har skrevet en bog om sin månedlange vandring på Caminoen i det nordlige Spanien.

Den bynære walkathon begynder ved Musikkens Hus klokken 7 lørdag morgen, og efter planen er deltagerne i mål ti timer senere. Coronaregler sætter en naturlig begrænsning, så arrangørerne har valgt at lade deltagertallet lande på det magiske tal 42.

- Man skal naturligvis være i god gå-form for at deltage, men der er ikke tale om flere dages vandring, så jeg er sikker på, at de fleste på kort tid kan træne sig op til at tilbagelægge ruten i et nogenlunde raskt tempo, siger Simone Jespersen.

Foto fra Instagram, hvor Almedina Boskailo og Simone Jespersen annoncerede en 42 kilometer lang gåtur. Privatfoto

Det er gratis at deltage i arrangementet og deltagerne bevæger sig på visse strækninger inde i selve byen, men primært gennem naturskønne områder som Østerådalen, kridtgraven i vestbyen, området ved væddeløbsbanen og Egholmfærgelejet, langs fjorden over broen til Nørresundby og gennem naturområdet ved Lindholm Å og "verdens ende".

Deltagerne tæller langt flest kvinder, og de skal selv have mad med til turen. Sponsorer bidrager dog med en goodie-bag, der bl.a. indeholder brød, frugt, solcreme, proteinbar og -shake, samt vitaminpiller og brusetabletter med elektrolytter, der kvikker og hjælper mod trætte muskler.

Ideen med at tilbagelægge en maratondistance i gåtempo er blevet populær de senere år. Dels fordi stort set alle kan træne sig op til den udfordring, selvom de ikke har fysikken til at løbe et maraton.

Dels fordi man ikke skal bruge flere uger på at restituere, som efter et maratonløb. Walkathon giver måske højst ondt i benene i et par dage, men sætter alligevel fut i forbrændingen.