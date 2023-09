Sjov med selvmord? Jo, det kan man godt

TEATER

"Alle gode ting" på Himmerlands Teater



Depressioner, selvmord, stress. Vi kender det alle, fra os selv, vores nærmeste eller vores kolleger. En epidemi af ondt i livet. Hvordan kan man blive et glad barn og en velfungerende voksen, når ens mor allerede fra man er syv år igen og igen forsøger at begå selvmord?

Og kan man lave sjov med det?

Det kan man godt, viser den beskedne, men meget tankevækkende forestilling Alle gode ting.

Men trods alle de gode ting i livet er er ikke meget, man kan stille op, når livslysten ikke er der.

Drengen starter som syvårig som modvægt til alt det triste på at skrive en liste over alle de gode ting, han kan komme i tanke om. Alt fra Filur-is til nøgenbadning og klaver i køkkenet.

Han håber, at listen kan hjælpe hans mor til at ønske at leve - men så enkelt er det desværre ikke.

Listen er righoldig og fuld af humoristiske nedslag i hverdagenes trivialiteter, og vi får den serveret både af den eneste medvirkende og via små sedler, der på forhånd er delt ud blandt publikum som på den måde hver især har en nummereret replik.

Det fungerer ganske godt, selvom ikke alle publikummer har det i sig at tale højt og tydeligt. Det er en skam!

Jeg ved ikke, om det ville hjælpe med en lille stemmeprøve inden forestillingen går i gang, eller en kort instruktion. Eller bare at varme publikum op med lidt stemmetræning.

Det ville måske fjerne lidt af overraskelsesmomentet, som også er en vigtig ingrediens – men i teateret er det alligevel den vigtigste ingrediens, at man kan høre, hvad der bliver sagt og følge med i forløbet.

Skuespilleren – Thomas C. Rønne – er da også selv forsynet med mikrofon, så et eller andet sted burde dette kunne løses med bærbare mikrofoner eller lignende.

Som det er, fungerer ideen med publikums medvirken ikke optimalt i stykkets kontekst, selvom vi morer os undervejs, både over listens mange gode indfald og over de medvirkende publikummers forskellige måder at påtage sig deres roller på.

Vi er i den sørgmuntre genre der beskriver livets tunge og ofte uforståelige sider – for hvorfor er det, at drengens mor ikke har lyst til at leve?

Det får vi ikke svar på, men vi får nogle bud på, hvorfor man selv, trods alt, kan leve videre.

Stykket følger ham gennem livets udfordringer, og når den sidste replik er faldet sidder man tilbage med en bittersød følelse - ikke ubehagelig, man er ikke knust eller trist, men netop en lille smule glad for, at livet, for de fleste af os, er livet værd.