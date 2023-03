Nu med vildtkamera - se hvad det er de leder efter på Egholm

EGHOLM:Hvem er det, der har lavet tydelige spor og lange glidebaner i sneen?

Det skal et vildtkamera på den sydlige del af Egholm nu fastslå en gang for alle, fortæller naturvejleder Esben Buch.

Han er dog allerede selv overbevist om, at det er legesyge oddere, der er på spil, og denne gang er han endnu mere sikker end første gang, han stod frem med historien.

- Nu tager vi chancen, og ser om kameraet viser noget. Men jeg er 100 procent sikker på, at der er tale om odder, for det er lige præcist sådan, deres spor skal se ud, forklarer han.

Odderen har svømmehud mellem tæerne på poterne, og det gør deres spor helt unikke. Foto: Esben Buch

Udover poteaftryk, der bliver mere tydelige, når der er sne, er det det også tydeligt, odderne på Egholm har lavet glidebaner fra digerne ud i fjorden.

Formentlig fordi de svømmer over for at fange nogle af de små havørreder, der holder til ved Marina Fjordpark og udløbet af Hasseris Å.

- Det ligner næsten en bobslædebane, så de har helt sikkert haft det sjovt. Men odderen er også kendt som et legesygt dyr, der elsker at boltre sig i sneen om vinteren, fortæller Esben Buch.

Det ser nærmest ud som om de legesyge dyr har kørt på bobslæde. Foto: Esben Buch

Selvom odderen er ved at vende tilbage - især i Jylland - skal man dog stadig være heldig for at se en, da de primært er aktive om natten og i de tidlige morgentimer.

Men har man mod på en lille safari med mulighed for at se det EU-beskyttede dyr, er der gode chancer på den del af Egholm, der hedder Egholm Hage.

- Du finder glidebanerne helt nøjagtigt - og faktisk lige ovenpå - linjen for den påtænkte motorvej over Egholm, forklarer Esben Buch.