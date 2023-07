Sjovt latin-mix : Kaffebar, cocktails og cykler for feinschmeckere

AALBORG:Isolering står linet op ved vinduet, der er skruet troldtektplader i loftet, og travlheden hersker i lokalerne på Østerbro 20, der tidligere dannede ramme om en cykelbutik og "Hjerterummet" i Aalborg.

Der venter nemlig en hel del hårdt arbejde, inden byens nye kaffe- og cocktailbar, Labici, kan åbne.

- Vi har kendt hinanden i mange år, og vi ser alle et stort potentiale i disse lokaler, som ligger tæt på byen og rummer mange muligheder, siger Raúl Rueda, der står bag projektet sammen med fire venner.

- På sigt er det vores ønske, at indrette gårdhaven med udeservering, siger han.

Raúl Rueda og Giancarlo Tello åbner stedet med tre venner.

Barens navn er en forkortelse af det spanske "La Bicicleta", som betyder cyklen.

- Navnet var et naturligt valg, da Danmark er et af de lande i verden, hvor flest færdes på cykel, siger Raúl Rueda.

- Vores ønske er at lave et anderledes tilbud centralt beliggende i Aalborg, og vi kommer til at få tre ben at stå på - en kaffebar, en cocktailbar og cykler, fortæller Raúl Rueda, der er i gang med at feje gulvet i det lokale, der skal huse stedets kaffebar.

- I den bageste del af lokalet er planen, at vi vil etablere siddepladser, hvor gæsterne kan sidde og nyde en kop kaffe, mens de kan se, hvordan en cykel bliver samlet, fortæller Raúl Rueda.

Han er uddannet ingeniør og driver Cykel Cyklus, der har specialiseret sig i at bygge nye cykler af kasserede cykler.

Det er dog ikke gængse cykler, der kan købes i "Labici" - det er cykler for "feinschmeckeren".

- Der bliver tale om klassiske og specielle cykler, som skræddersys efter kundernes behov, siger Raúl Rueda.

Raúl Rueda driver Cykel Cyklus og tanken om at genbruge materialer, og det bæredygtige fokus vil blive gennemgående i "Labici".

Cykler, kaffe og cocktails

De fem venner har været bevidste om at lave et tilbud, der adskiller sig fra de eksisterende.

- Vi vil blandt andet servere kaffebaserede cocktails, og det kan man ikke få andre steder i Aalborg.'

- Vi satser på kvalitetskaffe fra Latinamerika, hvor de er rigtig dygtige til kaffe, siger Raúl Rueda.

- Der vil desuden blive mulighed for at få lette serveringer som for eksempel fingermad a la friterede rejer, supplerer Giancarlo Tello, der er tidligere landsholdsgymnast fra Colombia.

Han kom til Danmark i 2008, og driver i dag GymAalborg sammen Claus Olsen. Nu skal fritiden bruges på "Labici", som er et Con Amore- projekt, der dog også gerne skulle blive en forretning

Går alt planmæssigt åbner "Labici" i løbet af august.