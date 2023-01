Sjusk, alkohol og mystiske forbindelser: Så galt står det til i borgmesterens forvaltning

AALBORG:Møgsagerne er væltet ud af skabene i takt med, at Nordjyske har gravet sig gennem bilag, fakturaer og kortfattede mailkorrespondancer i borgmesterens forvaltning.

Afsløringerne har stået i kø, og kaster et dystert billede over, hvordan borgmester Thomas Kastrup-Larsen har ledet sin forvaltning, som han overtog ansvaret for, da han blev borgmester i 2014.

Journalister på Nordjyske har løbende afsløret flere kritisable forhold, som strækker sig helt tilbage fra 20215 og frem til i dag, hvor borgmesteren er blevet sat under administration af Økonomiudvalget.

Kendetegnene for sagerne er, at der kun findes meget få eller ingen nedskrevne mødereferater eller notater, der forklarer, hvorfor borgmesteren, kommunaldirektøren eller andre fremtrædende medarbejdere har brugt skatteborgernes penge på tvivlsomme projekter.

Det har gjort det svært at dokumentere, at der er foregået noget decideret ulovligt, og at der ikke bare er tale om sjusk.

Alligevel har flere af sagerne fået konsekvenser for kommunens top.

Få overblikket over sagerne her.

1. 3F-sagen

I 2019 betalte Aalborg Kommune 222.249 kroner for en velkomstreception for 3F i forbindelse med deres konference i byen. En praksis, som ellers kun er forbeholdt, udenlandske kongresser.

Men i tilfældet med 3F fraveg Aalborg Kommune sine egne retningslinjer administrativt - foranlediget af kommunens eventchef Søren Thorst og vicekommunaldirektør Jørgen Litske.

Kommunens argument var, at kongressen bidrog med øgede indtægter på byens restauranter, hoteller og beværtninger i Jomfru Ane Gade, men det blev kritiseret af flere eksperter, som såede tvivl om, hvorvidt Aalborg Kommune måtte bruge skattekroner på det.

Senere kom det frem, at Aalborg Kommune også betalte omkring en kvart million kroner for en velkomstreception for 3F i forbindelse med deres kongres i 2016.

Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommunerne, kigger i øjeblikket på sagen, for at kontrollere om kommunen overtrådte loven i forbindelse med tilskuddet til velkomstreceptionen.

Der kommer formodentlig en afgørelse i sagen i starten af 2023.

2. De udenlandske cirkusartister

Mens politikerne i kulturudvalget måtte lave besparelser på kulturområdet og derfor droppede at støtte projektet, besluttede kommunaldirektør Christian Roslev og eventchef Søren Thorst at skrue op for støtten til Spejlteltet på havnen, hvor Skråen i flere år har arrangeret forestillinger med udenlandske cirkusartister i verdensklasse.

Pengene kom fra kontoen fra Erhvervssamarbejde i borgmesterens forvaltning, og her var der åbenbart råd til at betale 750.000 kroner over tre år til bananspyttende jonglører og strippende tryllekunstnere, mens kulturpolitikerne måtte spare og lukke Platform4 i samme periode.

3. Dyre druk-regninger

En central person i flere afsløringer har været eventchef Søren Thorst. En mand som har været involveret i mange af de store events, som Aalborg Kommune har afholdt de senere år, men også en mand med et stort forbrug på aalborgensiske restauranter og beværtninger.

Gennem flere uger afdækkede vi, at Søren Thorst har spist og drukket for hundredtusindvis af skattekroner i forbindelse med sit job som eventchef. Han betalte blandt andet regninger på John Bull Pub for mere end 38.000 kroner med sit kommunale kreditkort.

Forbruget stod på en årrække helt frem til 2021, hvor eventchefen gik en tur på London Pub og betalte 400 kroner med sit kommunale kreditkort. Han glemte at få kvitteringen med, men godkendte efterfølgende selv regningen i kommunens regnskabssystem. En økonomisk ekspert udtalte i den forbindelse, at han "aldrig havde set noget lignende".

Afsløringerne fik Aalborg Kommune til at lave en revision af hele eventområdet, som endte med at eventchefen indleverede sit kommunale kreditkort og fik en advarsel.

Nordjyske kunne i den forbindelse afsløre, at topledelsen i forvaltningen har kendt til forbruget, noget som blev betragtet som en formildende omstændighed i sagen.

4. Flotte forhold i borgmesterens inderkreds

Blandt bilagene i revisionsundersøgelsen figurerede der adskillige kvitteringer for personalearrangementer for borgmesterens nærmeste medarbejdere.

Det har været kutyme i årevis, at medarbejdere i dele af borgmesterens forvaltning fik betalte julefrokoster og sommerfester, mens øvrige ansatte i kommunen, selv må til lommerne, når der f.eks. skal holdes julefrokoster på kommunens skoler.

En praksis, som kommunen planlagde at ændre samtidig med vores dækning af forholdene.

5. Mystiske forbindelser

Den regionale TV-station TV2 Nord har i Thomas Kastrup-Larsens borgmesterperiode modtaget mere end én million skattekroner i produktionstilskud til at sende TV fra blandt andet Nibe Festival.

Tilskuddet er kommet i stand efter at den ansvarshavende chefredaktør på TV-stationen, Mikael Justesen, har skrevet direkte til Thomas Kastrup-Larsen.

Borgmesteren har i flere tilfælde kun brugt få dage på selv at sagsbehandle ansøgningerne og sørge for, at pengene blev udbetalt.

Flere eksperter har stillet spørgsmålstegn ved den tætte relation mellem en borgmester og en ansvarshavende chefredaktør, hvis opgave det er at forholde sig kritisk til borgmesteren.

Thomas Kastrup-Larsen og Mikael Justesen har udover at sidde i samme netværksgruppe, også arbejdet tæt sammen om TV2 Nords projekt Frihedsfesten, hvor de var en del af den samme styregruppe.

Kort tid efter det tætte samarbejde valgte TV2 Nord ikke at omtale en kritisk historie om Aalborg Kommune og borgmesteren.

