Skænderi mellem to fraskilte endte i skuddrab

AALBORG:Skuddrabet på en 41-årig kvinde fredag aften ligner et tragisk opgør mellem tidligere ægtefæller.

Den 41-årige kvinde og den 52-årige mand, der er sigtet for drabet, var fraskilte og har sammen to børn på henholdsvis seks og otte år.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

De to børn var til stede fredag aften, da deres mor blev skudt og dræbt på åben gade på Skelagervej - formentlig af deres egen far.

Den 52-årige mand bor i Herning Kommune. Men fredag aften opsøgte han altså sin tidligere kone og deres fælles børn i Aalborg.

- Der er tale om et drab i nære relationer, og det kommer vi til at efterforske massivt i de kommende uger og måneder, så vi kan få vendt hver en sten og klarlægge alle omstændigheder før, under og efter, siger Frank Olsen.

Inden skuddrabet havde der været et højlydt skænderi på gaden, som tiltrak en del opmærksomhed fra områdets beboere.

Derfor var der også mange vidner til drabet, der skete omkring klokken 18.15.

Frank Olsen ønsker ikke at komme ind på de nærmere omstændigheder omkring hændelsesforløbet og selve skudepisoden.

Der skulle dog tidligere have været uoverensstemmelser mellem de fraskilte par.