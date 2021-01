Skærpet politi-patruljering i Aalborg: "Men in black" demonstrerer

AALBORG:Nordjyllands Politi har lørdag skærpet patruljeringen i Aalborg og gjort klar til at håndtere eventuelle uroligheder, efter melding om en mulig demonstration eller happening fra gruppen "Men in black".

Samtidig har der tidligere lørdag været en mindre demonstration foran Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsens hus i vestbyen i Aalborg.

Her var en gruppe mennesker forsamlet, og de medbragte blandt andet trommer og megafon. Efter hvad NORDJYSKE erfarer var demonstrationen en protest mod restriktioner og mulig tvang i forbindelse med corona-pandemien.

Borgmester ringet op

Borgmesteren var dog ikke hjemme, men han blev telefonisk orienteret af andre beboere i gaden.

- Jeg er ikke bekendt med, hvad demonstranternes budskab er, siger Thomas Kastrup-Larsen (S).

Han er ikke er bekymret over forsamlingen foran sit hus. Alt forløb fredeligt.

Aalborg-borgmesteren bemærker, at han bakker op om statsminister Mette Frederiksens linje med hensyn til restriktioner i forbindelse med corona-pandemien.

Flere demonstrationer

På internettet er der bragt flere videoklip af protesterende personer i Aalborg lørdag.

Ifølge Nordjyllands Politi har der været to anmeldte demonstrationer i løbet af dagen.

Politiet har oplysninger om, at der lørdag aftenskal være en anden demonstration eller happening i Aalborg.

- Her til aften er politiet meget synlige i byen, hvor vi har viden om, at gruppen "Men in Black" ønsker at demonstrere. Alle har en grundlovssikret ret til at forsamles for at ytre sig, og det er således ikke i strid med det aktuelle forsamlingsforbud, udtaler vicepolitiinspektør Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.

Han har den overordnede ledelse af politiets indsats i forbindelse med demonstrationen.

Politi holder skarpt øje

Vicepolitiinspektøren understreger, at politiet har tænkt sig at holde skarpt øje med, at demonstrationen forløber fredeligt.

- Det er helt i orden at ytre sine synspunkter. Men skulle det vise sig, at nogle af de fremmødte har en anden agenda og begynder at skabe massiv uro og begå hærværk, så sætter vi en stopper for det med det samme. Der bliver ikke lang snor, forsikrer Sune Myrup i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi..

"Men in Black" ventes at begynde deres demonstration i Kildeparken i Aalborg først på aftenen.

"Frihed, retfærdighed, fællesskab og sandhed"

På Facebook skriver gruppen "Men in Black, Denmark", at de arrangerer demonstration lørdag aften på rådhuspladsen i København - her er ikke nævnt noget om en demonstration i Aalborg.

Demonstrationen i København er for "alle frihedskæmpere uanset tilhørsforhold, unge som ældre, hun og hankøn i alle farver".

"Lys og råb, skilt med budskabet om vores FRIHED og medbring fakler og en stemning, der ikke er til at tage fejl af!", står der på gruppens Facebook-side, hvor der samtidig opfordres til at tage hensyn til omgivelserne. Demonstrationen i København sker under parolerne "Frihed, retfærdighed, fællesskab og sandhed."