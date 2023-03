Nordjyske firmaer sælger hash helt lovligt

På bare få måneder er et nyt stof blevet populært i Danmark - inklusive Nordjylland.

Det ligner, lugter og virker som hash, og er det faktisk også.

Men en markant forskel er der dog. Det nye stof er nemlig fuldt ud lovligt, og sælges derfor både i butikker og på nettet - eneste krav er, at køberen er over 18 år.

Det er ikke helt så potent som klassisk hash, men ganske tæt på at dømme efter anmeldelser på nettet.

At det er lovligt skyldes at stoffet sælges i en raffineret udgave. I det nye stof er indholdet af THC nemlig holdt meget lavt, mens der er skruet op for indholdet af HHC. Sidstnævnte er ikke helt så potent og giver ikke helt samme effekt.

De to såkaldte cannabinoider ligner hinanden, og er begge en naturlig del af cannabisplanten, men loven ser anderledes på sagen. THC optræder nemlig på listen over forbudte euforiserende stoffer, og det er ulovligt at sælge produkter, der har et THC indhold over 0.2 procent. HHC er derimod helt lovligt.

Hash med højt HHC-indhold er ikke nyt, men det er populariteten. Det er ikke mere end fire-fem måneder siden, at store webshops begyndte at sælge det, og siden er efterspørgslen kun vokset. Prisen er kun lidt højere end hash med THC.

Hash med HHC kan leveres til nærmeste pakkepost i mange forskellige udgaver.

En af de nordjyske sælgere - web-butikken herbz, der har fysisk adresse i Hobro - har en række forskellige HHC-produkter på hylden.

De kan levere det som væske til e-cigaretter, småkager, vingummibamser eller færdigrullede joints. Vil man selv mikse på den klassiske facon så sælges det i plader på op til 100 gram.

Nordjyske har været i kontakt med firmaets direktør, men han har ingen kommentarer.

På firmaets Facebook-side fremgår det dog, at der er godt gang i salget.

- Desværre har vi undervurderet ( IGEN , SORRY ) hvor mange der køber HHC topskud, så desværre er vi rendt tør for de lidt dyrere varianter ..... MEN der er bestilt ny frisk sending som kommer sidst i næste uge, lyder det i et opslag.

Firmaet bruger sociale medier til reklame, og for produktet SPACE COMETS 40 % H H C lokker de kunderne med en tur gennem rummet med fuld dart på.

Også flere fysiske butikker sælger produkter med HHC indhold - blandt kan det købes hos Caboon i Aalborg. Men heller ikke i denne butik - der er en såkaldt headshop, der sælger diverse grej til rygning og dyrkning af cannabis - er der nogen, der har lyst til at udtale sig til Nordjyske.

Det kan skyldes, at lovgivningen er lidt uklar på området. Det er nemlig helt legalt at sælge HHC-produkter så længe markedsføringen ikke opfordrer til indtagelse.

Måske forbud

Sundhedsstyrelsen er godt klar over, at stoffet sælges i Danmark, men foreløbigt afventer de en udmelding fra EMCDDA, som er det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug.

Her blev der i december afholdt en slags konference, hvor 140 eksperter drøftede stoffets eventuelle risici. En af de ting, eksperterne kunne se, var, at HHC stort set har samme effekter som THC ifølge enkelte laboratorieundersøgelser. De beskriver desuden, at farmakologiske og adfærdsmæssige effekter af HHC ikke er blevet undersøgt, men »anekdotiske rapporter fra forbrugere indikerer, at dets effekter er sammenligneligt med cannabis«.

En dansk forsker er dog klar med sin dom over stoffet.

- Jeg mener, at det bør være ulovligt. Hvis THC er ulovligt, og man ikke må køre med THC i blodet, så skal man selvfølgelig ikke have lov til at køre med noget, der ligner THC, siger Tore Hardlei, som er retskemiker på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, til Berlingske.