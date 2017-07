Skal du med til Grøn (Koncert)?

NORDJYLLAND: - Hva’ så, skal du med til Grøn?

Sådan har en del koncertgængere gået og sagt til hinanden, når det begyndte at trække op til den årligt tilbagevendende koncertbegivenhed, som egentlig altid har heddet Grøn Koncert.

- Man kan sige, at vi har lyttet til kunderne og til, hvad de har gået og sagt, og vi har så valgt at kalde koncerten for Grøn, forklarer Jesper Isbak, projektleder hos Muskelsvindfonden.

To begivenheder?

Ikke desto mindre kan man - også i år - støde ind i plakater, hvor der bliver reklameret for Grøn Koncert og ikke bare Grøn.

Det har fået nogle til at spekulere på, om Muskelsvindfonden mon har fortrudt navneskiftet. Eller om det mon fandtes to begivenheder - altså både Grøn Koncert og Grøn.

De mest spekulative har overvejet, om der mon var tale om en udbrydergruppe af Grøn Koncert.

Det bliver alt sammen afvist af Jesper Isbak.

- Navnet Grøn er så nyt, at det endnu ikke er helt indarbejdet. Vi har valgt at lade Grøn Koncert med den kendte, ikoniske guitar som figur afløse af et nyt logo og så navn Grøn. Men det sker gradvist. Indtil videre kalder vi det begge dele, også internt, men meningen er, at Grøn skal blive stadig mere indarbejdet.

En bevidst strategi

At Muskelsvindfonden i år reklamerer med plakater - med stribevis af ens plakater i lygtepæl efter lygtepæl, nærmest som når endnu et cirkus kommer til byen - er også en bevidst strategi.

- Ofte har det vist sig, at man ikke når at læse, hvad der står på plakaten, hvis der kun hænger én. Det virker bedre med flere på stribe, og vi kan se, at alene det at plakaterne kommer op, skaber interesse for hjemmesiden.

I Aalborg og omegn bliver der reklameret for, at Grøn Koncert - eller bare Grøn - kommer til Aalborg, men strengt taget finder det igen i år sted i Nørresundby eller helt præcist ved Hvorup Kirkevej i Hvorup.

Gæsterne ved det

Den upræcise placering på plakaten har Jesper Isbak ikke noget problem med.

- Vi har i årevis omtalt det som Aalborg, selv om det finder sted i Nørresundby, og hvert år får vi højst én, måske to henvendelser fra, hvad jeg vil kalde patrioter, der gør opmærksom på, hvad stedet reelt hedder. Men det svarer til, at Grøn finder sted i Valby, men på plakaterne kalder vi det København, ligesom vi skriver, at Grøn kommer til Aarhus, selv om det finder sted i Tilst. Vi tror faktisk godt, at gæsterne ved, hvor det de enkelte steder.

Uanset let navneforvirring og let upræcis placering finder den nordjyske udgave af Grøn i år sted søndag 23. juli.

På programmet står - i kronologisk orden - Kongsted, Scarlet Pleasure, Christopher, Skinz/Bro/Jeppe Loftager, S!vas/Ukendt Kunstner, L.O.C., Node, The Minds of 99 og endelig Rasmus Seebach.