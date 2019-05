Skamros til Aalborg: New York Times tog på opdagelse

AALBORG: Først var det København, udlandet fik øje på. Så var det Aarhus - og nu er turen så kommet til Aalborg. New York Times placerede Aalborg på avisens "52 places to go" liste for 2019, hvilket vakte en del postyr.

En del af konceptet er, at New York Times sender den samme journalist af sted på opdagelse alle de 52 steder, og det gik ikke stille af, da Sebastian Modak var i Aalborg. Roserne står nærmest i kø, og de bliver strøet ud over en bred palette af oplevelser - der ikke er de mest gængse af den slags, man finder i de glittede turistbrochurer.

Modak nævner ganske vist Utzon Center og Musikkens Hus - men han skriver også, at han bevidst har valgt at styre uden om den slags attraktioner og i stedet har opsøgt de mere skæve steder. Som Fjordbyen, der får en lang og kærlig omtale, ligeså gør Cafe Alpha og resten af Aalborgs "brune" værtshuse.

I den lidt mere flashy afdeling også Cafe Ulla Terkelsen. Og Tabu, som Modak er oven ud begejstret for:

"Jeg kan kun få øje på en eneste grund til, at Tabu ikke er blevet overstrøet med Michelin-stjerner: Det er fordi, den ligger i Aalborg og ikke i København. Så tag derhen, nu."

Og så et sted, som de fleste sikkert ikke aner eksisterer: Aalborg Kloster. Som dog ikke er åbent for alverden som sådan.

Som billedet til artiklen antyder, så var Modak også en tur i Regan Vest, men her må vi andre lige vente et par år, før vi kan komme derned.