Skilt vækker opsigt: Står der virkelig det?

AALBORG: En håndfuld skilte i Himmerland Boligforenings afdeling på Ravnkildevej i Aalborg har løbende vakt opsigt, når forbipasserende har nærstuderet teksten.

For er der tale om en stavefejl, en morbid advarsel eller noget helt tredje?

Det er der flere bud på, men én ting er sikkert. Der er ikke tale om en fejl, forklarer en smågrinende direktør i Himmerland Boligforening Ole Nielsen.

- Når man ser skiltet, kan man godt le lidt af det. Og vi har en generel holdning i Himmerland til, at de advarselsskilte, vi har, de må godt have lidt humor. Eller i hvert fald en lille undertone af, at det ikke er en forbudszone, vi lever i, siger han.

Han fortæller, at skiltene blev sat op for to år siden på opfordring fra afdelingsbestyrelsen. Og det er helt bevidst, at der står "levende" og ikke "legende" børn.

- Men når man ser dem nu, skulle der nok have stået kilometer under "15". Vi har forsøgt at gøre det med et glimt i øjet, men det kan også ende med at blive halvdumt, siger Ole Nielsen.

Himmerland Boligforening har ingen planer om at ændre skiltene.