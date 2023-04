Skiltene er oppe: Men hvornår er byggeriet færdigt?

AALBORG:Selvom der er adskillige år til, at det nye universitetshospital i den østlige udkant af Aalborg er klar til at tage imod patienter, så er det intet problem allerede nu at finde vej til det skandaleombruste byggeri.

Både på cykel og i bil bliver man således vist vej mod Universitetshospitalet og sågar den fælles akutmodtagelse i den østlige del af Aalborg.

Den seneste uge har man i bil kunne se skilte mod "Fælles Akutmodtagelse", hvis man har kørt på Hadsundvej på vestsiden af byggeriet.

Indtil weekenden kunne man se dette skilt på den vestlige side af byggeriet af det nye sygehus. Brian Jørgensen

I et skriftligt svar oplyser Region Nordjylland, at vejprojektet er udbudt inklusiv nødvendig skiltning, og da det forventes overdraget til Aalborg Kommune i den nærmeste fremtid, er skiltene stillet op.

- Region Nordjylland er opmærksom på, at skiltet lige nu ikke er retvisende i forhold til status på byggeriet, og vi forventer, at skiltet bliver blændet af eller midlertidigt afmonteret snarest muligt, mens hospitalet stadig er under opbygning og endnu ikke taget i brug, skriver regionen til Nordjyske.

Efter Nordjyskes henvendelse er ét skilt helt fjernet, mens mindst et andet er dækket over med plastik.

Hvor lang tid der går, inden skiltene kommer op igen, har regionen ikke kunne svare på.

Skiltet er nu dækket med sort plastik. Foto: Lars Pauli

Skilte skulle udskiftes

På cykelstierne i den østlige del af Aalborg er har man den seneste tid også kunne se skilte, der viser til "Universitetshospitalet".

De skilte er opstillet af Aalborg Kommunes forvaltning By og Land.

Her henviser Henrik Jess Jensen, der er afdelingsleder for afdelingen Mobilitet og Infrastruktur, til, at området allerede er registreret som et trafikmål - altså, at man også kan finde adressen på en gps.

- Udover mange håndværkere, der står for byggeriet, så er der også sundhedspersonale og studerende, der allerede arbejder i området, og som kan cykle dertil fra byen, siger Henrik Jess Jensen.

- Herudover var det helt naturligt at tage det med, da vi stod for at skifte skiltene i området ud, siger han og fortæller, at de skilte, der hurtigst skal udskiftes holder i ti til 15 år. Så når skiltene skal udskiftes igen, har sygehuset formentlig været taget i brug i flere år, siger han.

Der er masser af skilte i hele området. Foto: Lars Pauli

Inden de seneste fejl omkring våde vægge i byggeriet af det nye Universitetshospital blev konstateret, var meldingen, at man forventede at det kunne åbne i 2026.

Det er der ikke ændret på, men det forventes, at regionen i løbet af foråret kommer med en udmelding om, hvad de seneste fejl vil få af betydning for økonomien i byggeriet, og hvornår sygehuset kan tages i brug.