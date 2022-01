Skole evakueret - frygtede gasudslip

AALBORG:Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4 i Aalborg, blev torsdag eftermiddag evakueret af frygt for gasudslip.

En fæl lugt havde bredt sig til flere lokaler i uddannelsesinstitutionen, og Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 15.40.

Brandstationen ligger meget tæt på, og beredskabets folk nåede hurtigt frem. Meldingen lød på, at der lugtede af gas.

- Men det lugtede mere som fortynder, fortæller indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab.

Der blev tændt for alarmsystemet, og omkring 100 personer blev evakueret, mens beredskabets folk gik i gang med at undersøge, hvad der var galt.

En snak med en kemilærer hjalp med til at opklare sagen. Efter undervisning i et kemilokale var en kemisk væske hældt ud i et afløb.

På en eller anden måde har væsken blandet sig med et andet kemikalie. Det medførte en afgasning, som løb gennem kloaksystemet, op i udluftningen på taget og derfra videre ind i et ventilationsanlæg, som spredte en skarp lugt rundt i flere lokaler.

- Vi fik luftet godt ud i bygningen, og der var hverken fare for os eller andre, siger Nils Eltzholtz.

Da de var ud på eftermiddagen, tog de evakuerede hjem. Efter to timers tid var beredskabet helt færdig med sit arbejde på skolen.

