Skolebørn er udfordret: Specielt én tendens bekymrer

599.

Så mange folkeskoleelever i Aalborg Kommune havde i oktober 2022 et fravær det betegnes som "bekymrende". Det viser en opgørelse fra kommunen.

Der er således tale om en markant stigning i sammenligning med samme måned året før, hvor antallet af elever med "bekymrende fravær" lå på 239.

En elevs fravær betragtes som bekymrende, når vedkommende har været fraværende fra skolen i mindst 40 dage grundet sygdom, ekstraordinær frihed eller ulovligt fravær indenfor de seneste 200 dage og har et samlet fravær på mindst 20%.

En del af stigningen skyldes, at man fra skoleåret 2021/2022 også registrerer fraværet under kategorien "ekstraordinær frihed" som bekymrende, mens det tidligere kun var kategorierne sygdom og ulovligt fravær, som blev talt med. Det tal dækker over omtrent en tredjedel af eleverne med bekymrende fravær for oktober 2022.

Der er dog fortsat tale om en stigning, selvom denne kategori ikke medregnes.

Corona har en del af skylden

Stigningen er noget, som bekymrer rådmand for børne- og undervisningsudvalget i Aalborg Kommune, Morten Thiessen (K).

- Det er en af de store sten i skoen. Ikke alene fordi det er en indikation af, at børnene ikke har det godt, men også fordi det tager relativt lang tid at få de børn tilbage i en fornuftig skolegang og i trivsel, når først de kommet så langt ud, at de ikke kommer i skole.

Ifølge rådmanden skyldes stigningen blandt andet coronapandemien.

- En del af stigningen står der corona på, fordi vi på det tidspunkt slet ikke havde så mange børn i skolerne og dermed ikke havde det helt samme fremmødegrundlag at vurdere børnenes skolegang på. Vi kan se, at de børn der har haft det mindre godt før, de har i hvert fald ikke haft godt af det sociale tab, som hjemsendelserne har betydet, siger Morten Thiessen.

Morten Thiessen (K) har været rådmand for børne- og undervisningsudvalget i Aalborg Kommune siden kommunalvalget i 2021. Arkivfoto: Lars Horn / Baghuset

Han erkender, at coronapandemien ikke kan forklare stigningen alene, og han fortæller, at kommunen arbejder på nye tiltag for at modvirke stigningen.

- Det her er jo også et symptom på, at det, vi har gjort, ikke har været tilstrækkeligt. Vi er i gang med at forsøge at gøre det skolefællesskab, som vi kan tilbyde attraktivt for mange flere børn, så de kan blive hos os i stedet for at blive hjemme eller komme i specialtilbud.

Rådmanden nævner projektet Sammen om stærkere fællesskaber, som i øjeblikket er ved at blive ført ud i livet. Projektet retter sig mod børn, der har svært ved at være i almenskolen.