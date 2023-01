Skolelukninger på vej i Aalborg: Se her, hvor det rammer

AALBORG:Efter mange år, hvor skolelukninger har været no-go i Aalborg Kommune - hvis man altså lige undtager Løvvangsskolen, som blev lukket på grund af PCB-forurening - ser der nu ud til at være en større omlægning på vej.

Ifølge en dagsorden til et kommende møde i børne- og undervisningsudvalget er der i hvert fald lagt op til en meget stor ændring i hele Aalborg Øst-området.

Det gælder for eksempel Byplanvejen Skole, som foreslås sammenlagt med Seminarieskolen, Herningvejen Skole og Tornhøjskolen, som skal sammenlægges på Herningvejen Skole og hertil kommer en lang række ændringer i forhold til de nuværende skoledistrikter, der blandt andet rammer Gug Skole, Mellervangskolen og Gistrup Skole.

Diskussionen om, hvad der skal ske med skolerne i bydelen, har stået på i flere år, og der har blandt andet været været forslag om at bygge en ny skole ved Gigantium og en eventuel lukning af Mellervangskolen.

Men ifølge Lisbeth Lauritsen (S), som er medlem af børne- og undervisningsudvalget, er det ikke det, der er på tegnebrættet nu.

- Grundige overvejelser gør, at vi nu er kommet frem til det her. Og det er jo bæredygtigt på to måder. Det er jo både det faglige og bæredygtige i forhold til børnenes trivsel, og så er det økonomi, forklarer hun.