Skoler måtte forbi kommunens hjemmetest-nødlager

AALBORG:Omkring 10 skoler og institutioner i Aalborg Kommune måtte i denne uge kigge lidt længere efter deres forsyninger af corona-hjemmetest end planlagt.

Hver uge sender skolerne og institutionerne en bestilling på, hvor mange test, de har brug for - skolerne, så de kan få testet alle elever og ansatte to gange om ugen, mens daginstitutionerne kun bestiller hjem til personalet.

Alene skolerne skal bruge godt 50.000 ugentlige test. Forsyningerne er også landet på kommunens centrale lager, fastslår Aalborg Kommune. Centrallageret får leveret nye test to gange om ugen.

En prop i distributionssystemet betød dog, at fragtfirmaet, der står bag transporten, ikke formåede at få kørt alle test fra kommunens centrallager ud til skolerne.

Forvaltningen ligger dog inde med et nødlager, som de berørte skoler og institutioner kunne komme forbi efter. Derfor vurderer forvaltningen, at alle elever og ansatte også i denne uge har fået muligheden for at blive testet efter anbefalingerne.

Fra næste uge forventer man igen, at forsyningslinjerne kører planmæssigt.

- I denne uge har alle skoler og institutioner fået de test, de har bestilt, blandt andet ved hjælp fra vores lille nødlager, og fra næste uge forventer vi, at forsyningslinjerne kører planmæssigt igen, siger direktør for Børn og Unge i Aalborg Kommune, Jakob Ryttersgaard.