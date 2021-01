Skolerådmand trækker sig på grund af konkurs

AALBORG:Skolerådmand Tina French Nielsen (V) har valgt at trække sig fra posten 1. februar.

I en pressemeddelelse skriver hun selv om årsagen.

- Når jeg gør det, er det fordi jeg i forbindelse med konkursen på min families ejendom, som jeg har ejet aktieandele af, har stillet nogle meget store personlige kautioner. Da kurator og kreditforening lukker konkursboet ned, er det med så store tab til følge, at alle disse kautioner ønskes indfriet fuldt ud af såvel kreditforening og bank, siger Tina French Nielsen i pressemeddelelsen.

Konkursen angår kvægbruget Viderupgaard A/S, som Tina French Nielsen var medejer af.

Arbejdet mod frivillig aftale

Tina French Nielsen peger på, at hun hele tiden har ”arbejdet med udgangspunkt i, at vi kunne etablere en frivillig aftale med bank og kreditforening, hvor vi tilbagebetaler i den udstrækning vi kan, men det har ikke været muligt at komme i en reel forhandling, der giver mening for begge parter”.

- Det vil blive umuligt for mig at honorere det, der kræves, og jeg vælger derfor i forbindelse med konkursboets afslutning at indgive begæring om personlig gældssanering til skifteretten. At være i en situation, hvor man anmoder retssystemet om gældssanering, er kompliceret, når det foregår i samspil med at bestride et højt politisk embede: Når du har et stort ansvar, får du stor opmærksomhed i offentligheden - det er helt naturligt, skriver hun.

Afløseren er også klar.

Mandat og private forhold

- Jeg elsker og respekterer mit parti Venstre, og jeg vil ikke stille partiet i en situation, hvor mit mandat skal diskuteres med baggrund i mine private forhold. Derfor finder jeg det naturligt, at Jan Nymark Thaysen nu overtager min post som skolerådmand. Samtidig har jeg brug for at tilrette mit fokus arbejdsmæssigt og jeg vil derfor nu bede Aalborg Byråd om at godkende, at jeg trækker mig.

Tina French Nielsen ønsker altså helt at trække sig fra byrådet. Hun ser dog tilbage på en god tid i politik, hvor hun også har været ældre- og handicaprådmand i Aalborg.

Glad hver dag

- Jeg har været enormt glad for hver eneste dag, hvor jeg har kunne arbejde med mennesker, politik og opgaver i de kommunale systemer. Det har været et kæmpe privilegium og utrolig meningsfyldt. Jeg er glad for og stolt over de resultater jeg har været med til at bidrage til for Aalborg Kommune og Venstre; Fremtidens Plejehjem, nyopførsel af rigtigt mange handicaptilbud, skolerenoveringer, Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg og alle de andre menneskelige investeringer - men også de svære prioriteringer vi har foretaget.

Lang karriere

Tina French Nielsen har en lang karriere i politik, hvor hun først var med i kommunalbestyrelsen i den daværende Nibe Kommune, hvor hun også var viceborgmester, og senere fra fra 1. januar 2016 medlem af sammenlægningsudvalget forud for kommunesammenlægningen og senere Aalborg Byråd fra 1. januar 2007, hvor hun begyndte som ældre- og handicaprådmand.

Udover at stoppe som rådmand vil Tina French Nielsen også helt forlade byrådet.

Tina French Nielsen lader forstå, at hun ikke har yderligere kommentarer.

Personlige omkostninger

- Da sagen har medført betydelige personlige omkostninger for mig og de mennesker, jeg holder af, håber jeg på omverdenens forståelse for, at jeg ikke har yderligere kommentarer end de ovenstående.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) har følgende kommentar til Tina French Nielsens beslutning om at stoppe, som bliver behandlet på byrådsmødet på mandag.

- En seriøs og dygtig politiker

- Det er med ærgrelse, at jeg modtager den besked. Jeg synes, at Tina French Nielsen har været en seriøs og dygtig politiker, som har prioriteret sit politisk arbejde højt, og som har været med til at skabe en hel del resultater i Aalborg Kommune sammen med os andre. Det at hun på den her baggrund vælger at stoppe sit arbejde som rådmand og medlemskabet af byrådet, det er jeg ked af, og jeg ønsker hende alt mulig held og lykke fremover, siger Thomas Kastrup-Larsen.

I forhold til den nye skolerådmand, er det suverænt Venstres afgørelse.

- Jeg ønsker Jan velkommen på rådmandsposten og glæder mig til at samarbejde med ham, siger borgmesteren.