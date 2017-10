Skrå p-båse fylder alt for meget

VESTBYEN: Beboerne i Søheltekvarteret i Aalborgs Vestby undrer sig. Selvom de var blevet lovet flere p-pladser i form af skråparkering, er de ny båse så store, at der er plads til endnu færre biler end før.

Det fremgår i hvert fald af et Facebook-opslag, som er blevet delt mange hundrede gange. Også af flere byrådsmedlemmer.

- Vi har ikke rigtigt nogen forklaring på, hvad det er, der er sket, siger afdelingsleder i by- og landskabsforvaltningen Mette Skamris.

Ude og måle op

Hun tog allerede fredag initiativ til at sende nogen ud og måle, om p-båsene er lavet rigtigt i forhold til tegningerne.

- Det er ikke sikkert, at de er det. Og er de det, kan der også være sket en fejl eller sat en forkert streg på tegningerne, tilføjer hun.

Rådmand for by og landskab Hans Henrik Henriksen (S) vil ikke kommentere sagen. Men det vil byrådsmedlem Anne Honoré Østergaard (V), som var en af de første til at dele opslaget, til gengæld gerne.

Tragikomisk

- Det er nærmest tragikomisk, og derfor ved jeg heller ikke, om jeg skal grine eller græde, siger hun.

- Formålet har jo hele tiden været, at der skulle være flere p-pladser, men nu ser der nærmest ud til at blive færre, og det kan da ikke være rigtigt. Og derfor har jeg også sendt sagen videre - både til forvaltningen og rådmand Hans Henrik Henriksen, tilføjer hun.

Holder skarpt øje

Ifølge Anne Honoré lover det ikke godt for den aftale om flere parkeringspladser i midtbyen, som blev indgået i forbindelse med det seneste budgetforlig. For en del af disse skal også være skråparkeringer, så det vil hun holde skarpt øje med.

- Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor der ikke er sket noget endnu. I forhold til Sauers Plads er der visse ting, som skal være i orden først, så der bliver ikke flere p-pladser før i 2019. Men skråparkeringspladserne bør ikke være nær så svære at etablere, så det vil jeg holde godt øje med, forsikrer hun.

Beregnet til busser?

Hvorfor pladserne i Søheltekvarteret er endt med at være så store, er der endnu ikke nogen forklaring på. Flere Facebook-brugere foreslår, at det er fordi der både skal være plads til campingvogn og trailer efter bilen. Eller måske er der i virkeligheden tale om bus-holdepladser?

- Umiddelbart ser båsene ser alt for lange ud, så det skal vi selvfølgelig have undersøgt og gjort noget ved, lover Mette Skamris.