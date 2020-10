Skråen modtager redningshjælp fra Det Obelske Familiefond: De har en helt særlig betydning for Aalborg

AALBORG:Mange af landets spillesteder er lige nu inde i en krise, der kan true deres videre eksistens. Det gælder også spillestedet Skråen i Aalborg, men der er moralsk og økonomisk hjælp på vej. Det Obelske Familiefond har helt undtagelsesvis valgt at hjælpe Skråen med en bevilling på 500.000 kr.

- Skråen falder som rytmisk spillested uden for fondets strategiske kunststøtteområde, men da Skråen har en helt særlig position og betydning for Aalborg og det øvrige Nordjylland, har fondet undtagelsesvis valgt at bevilge 500.000 kr. som en håndsrækning i en svær tid og som støtte til fortsættelse af de planlagte musikaktiviteter, siger direktør for Det Obelske Familiefond, John Amund Tønnes, i en pressemeddelelse om bevillingen.

En hjælp der er med til at sikre Skråens overlevelse, vurderer daglig leder Jørgen Nissen.

- Det giver håb til både spillestedet og dets mange frivillige, det store publikum og de mange hundrede musikere og bands. Det virker som en ekstraordinær moralsk støtte, der rækker langt ud over det økonomiske, og sammen med hjælp fra andre gode kræfter, er det med til at sikre, at Skråen både i efteråret og fremover kan præsentere en lang række koncerter af høj kvalitet, og naturligvis med overholdelse af retningslinjerne om ekstra afstand, håndsprit, siddepladser og ekstra rengøring, siger Jørgen Nissen.

Skråen modtog nyligt desuden 2,2 mio. kr. fra Aalborg Kommunes krisepakke til kulturlivet.

Skråens efterårsprogram byder bla. på Savage Rose og Jonah Blaksmith.