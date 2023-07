Skraldebil lækkede olie over større område

AALBORG:Hvad der i første omgang blev opfattet som en mindre olieforurening, viste sig at værre en noget større omgang i centrum af Aalborg, og nu skal Aalborg Kommune i gang med at løse problemet, det har efterladt.

Det var en skraldebil, som over et større område lækkede hydraulikolie. Det oplyser Nordjyllands Beredskab til Nordjyske.

Det var chaufføren selv, der alarmerede beredskabet. Forinden havde skraldebilen lækket olie på en strækning fra Sønderbro ved Karolinelund via Sønderbro ned af Østre Alle og op af Sohngårdsholmsvej til Kollegievej.

Det skriver Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Station Aalborg er kørt til mindre forurening mindre spild.



Det mindre spild viser sig at være ganske omfattende.

Vi arbejder i området i samarbejde med Aalborg kommune.

Fra: Sønderbro ved karolinelund via Sønderbro ned af Østre Alle og op af Sohngårdsholmsvej til Kollegievej. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) July 12, 2023

Beredskabet oplyser til Nordjyske, at Aalborg Kommune forsøger at løse problemet med en sandspreder, som hælder sand ud over oliespildet.