Skraldemænd i arbejde igen

AALBORG: De omkring 100 skraldemænd ved Aalborg Renovation, der torsdag morgen nedlagde arbejdet, har nu genoptaget arbejdet. Det betyder, at dagens indsamling af affald bliver gennemført som planlagt, dog lettere forsinket.

Årsagen til strejken var utilfredshed med, at to skraldemænd havde fået mundtlige advarsler, og to ledere var blevet truet med bortvisning.

- Nu er advarslerne blevet trukket tilbage, og vi har fået det tætteste, man kommer på en undskyldning, fra ledelsen. Truslen om bortvisning af de to ledere, der er medlemmer af Teknisk Landsforbund, har vi ingen indflydelse på. Det forhandles der om. På den baggrund har mine kolleger valgt at genoptage arbejdet, oplyser Bruno Bunch, tillidsmand for skraldemændene, der er organiseret i 3F.