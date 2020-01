Skraldemændene i Aalborg nedlagde arbejdet: - Vi har en kompetent og dygtig ledelse, siger tillidsmand

AALBORG:Skraldemændene ved Aalborg Kommune nedlagde tirsdag morgen arbejdet.

Det skete i protest mod en række af artikler af NORDJYSKE, hvori der står skrevet, at mange medarbejdere er utilfredse med deres arbejdsplads.

- Beslutningen er taget her til morgen klokken seks. Det, vi vedtog, var at nedlægge arbejdet i tre timer - for at få pressen i tale. Vi har følt, at beretningen kun er beskrevet fra én side, forklarer Jan Jessen, der er 3F-tillidsmand ved Aalborg Renovation.

Foto: Lars Pauli

Affald hentes senere

Ifølge tillidsmanden var det 90 skraldemænd, der var samlet tirsdag morgen - og efterfølgende valgte at markere deres utilfredshed.

- Konsekvensen for borgerne er, at affaldet bliver afhentet tre timer senere. Så det er ikke noget med, at affaldet bliver stående, understreger han.

Det noget utraditionelle skridt - at nedlægge arbejdet på grund af utilfredshed med en tredjepart - er taget på grund af en udpræget grad af frustration hos skraldemændene.

- Der er tegnet et billede af et dårligt arbejdsmiljø. Og beretningen er bare fortsat, selv om mange af tingene - som kommer fra anonyme kilder - simpelthen er ukorrekte, siger Jan Jessen.

- Vi kan komme til orde

I artiklerne har der blandt andet været tegnet et billede af, at skraldemændene er bange for at brokke sig, fordi de frygter at ryge ud - også det afviser tillidsmanden.

- Folk er jo rystede over den beskrivelse. Vi har alle muligheder for at komme til orde via de organer, der er herude. Folk kan jo bare gå til deres arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsmand. Så alle har mulighed for at komme til orde - også anonymt gennem vores arbejdsklimaundersøgelser, siger Jan Jessen og tilføjer:

- Vi får jo lavet arbejdsklimaundersøgelser, hvert andet år - og vi ligger altid i top.

- Vi har en kompetent og dygtig ledelse, som vi arbejder rigtigt godt sammen med. De er blevet skudt fuldstændig i sænk her - og det er bare ikke i orden, fastslår Jan Jessen.

- Men i artiklerne har man jo kunnet høre, skraldemænd berette om dårligt arbejdsmiljø, så der har vel været nogle problemer?

- Det er ikke fordi, at jeg vil negligere de problemer, der har været. Men det handler primært om en tidligere tillidsmand og to medarbejdere, som ikke er her længere.

Konflikt gik i hårdknude

Ifølge Jan Jessen gik konflikten mellem parterne dengang i hårdknude.

- Man gik 100 procent efter at fjerne en bestemt mellemleder, og da det ikke kunne lykkes, så er man gået efter at lave et billede af, at vi generelt har haft en dårlig arbejdsplads, og det er ikke i orden. Jeg synes faktisk, det er usmageligt.

Den daværende konflikt var faktisk den primære grund til, at Jan Jessen for knap et år siden lod sig vælge som tillidsmand.

- Jeg stillede op som tillidsmand, fordi jeg synes, at det her var kørt af sporet - og på vej i en helt forkert retning. Det at vi nærmest skulle ligge i krig med ledelsen, var jeg ikke med på. Og det har jeg også fået stor opbakning til.

Arbejdet blev genoptaget igen kort før kl. 10.30.

- De har sat sig ind i bilerne og er kørt ud. Skraldet vil blive afhentet hurtigst muligt, og forventningen er, at generne er minimale, oplyser kommunikationsmedarbejder Jan Schrøder fra Aalborg Kommune.

NORDJYSKE har skrevet en lang række artikler om, hvordan flere skraldemænd oplever arbejdsmiljøet hos Aalborg Renovation.